Anh em ông Trầm Bê 2 năm liền không nhận thù lao từ bệnh viện thua lỗ

Số lượt khám chữa bệnh giảm mạnh hai năm liền

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Bệnh viện đa khoa tư nhân Triều An (BV Triều An), HĐQT và ban kiểm soát (BKS) thống nhất không nhận thù lao năm năm 2022 do xác định ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 còn kéo dài. Như vậy, đây là năm thứ hai liên tiếp các thành viên HĐQT và BKS của BV Triều An không nhận thù lao.

Cùng với đó, các cổ đông cũng không được nhận cổ tức năm 2021 do lợi nhuận sau thuế âm.

Theo báo cáo tài chính năm 2021, bệnh viện đạt doanh thu 381,82 tỷ đồng (năm 2020 là 539,56 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế âm 26,8 tỷ đồng (năm 2020 lãi sau thuế 31,04 tỷ đồng).

BV Triều An có trụ sở tại TP.HCM, hoạt động khám chữa bệnh năm 2021 bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19. Do thành phố thực hiện giãn cách xã hội nghiêm ngặt trong 3 tháng 7-8-9 nên số lượt khám chữa bệnh giảm mạnh.