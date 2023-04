Anh em nhà Mario đứng đầu phòng vé Bắc Mỹ tuần thứ 3 liên tiếp

"Bom tấn" có kinh phí hơn 100 triệu USD này đã nối dài thành công của hãng phim Illumination, sau hàng loạt dự án như "Despicable Me," "Minions," "Sing" hay "The Secret Life of Pets."

Tác phẩm cũng đã "lật đổ" phim "Minions: The Rise of Gru" (369,7 triệu USD) để giành vị trí là phim hoạt hình của hãng Universal có doanh thu cao nhất ở Bắc Mỹ.

Truyền thông Mỹ dự đoán đây sẽ là tác phẩm đầu tiên trong năm 2023 chạm mốc 1 tỷ USD. Nếu cột mốc đó được thiết lập, đây sẽ là bộ phim thứ 4 trong thời kỳ đại dịch COVID-19 có thành tích này, sau “Spider-Man: No Way Home,”“Top Gun Maverick” và “Avatar: The Way of Water."