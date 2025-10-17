Ảnh độc trong lễ ăn hỏi Đỗ Thị Hà

Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy cùng dàn người đẹp Kiều Duy, Ngọc Thảo, Minh Thư đóng vai trò phù dâu trong lễ ăn hỏi của Đỗ Thị Hà sáng 16/10 tại Thanh Hóa. Thanh Thủy chia sẻ cô mất ngủ vì háo hức, gọi đây là “khoảnh khắc đẹp nhất” của Hoa hậu Việt Nam 2020.

Lễ ăn hỏi của Đỗ Thị Hà - doanh nhân Viết Vương diễn ra sáng 16/10 tại nhà của cô dâu ở Thanh Hóa. Dàn phù dâu xuất hiện tại lễ ăn hỏi gồm Hoa hậu Việt Nam - Hoa hậu Quốc tế 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy, Hoa hậu Kiều Duy, Á hậu Ngọc Thảo, Á hậu Minh Thư. Hoa hậu Thanh Thủy xả ảnh chụp cùng dàn phù dâu toàn là hoa hậu, á hậu trong lễ ăn hỏi. Thanh Thủy chia sẻ với Tiền Phong cô mất ngủ vì háo hức mong chờ tới buổi lễ ăn hỏi của Đỗ Thị Hà. "Tôi chủ động đề nghị được làm phù dâu cho Hoa hậu Đỗ Thị Hà. Tôi hạnh phúc vì được tham dự lễ ăn hỏi. Hôm nay phái đoàn phù dâu rất hùng hậu, nhan sắc của cô dâu nổi bật, tươi tắn. Đây là khoảnh khắc đẹp nhất của chị. Mong cuộc sống hôn nhân của chị Đỗ Thị Hà tràn ngập tiếng cười", Thanh Thủy nói. Á hậu Minh Thư chia sẻ ảnh thân thiết cùng Hoa hậu Đỗ Thị Hà. Á hậu Miss Grand Vietnam 2022 gọi Hoa hậu VIệt Nam 2020 là "cô dâu đẹp nhất hôm nay". Á hậu Ngọc Thảo đăng ảnh thân thiết cùng Hoa hậu Thanh Thủy sau lễ dạm hỏi của Đỗ Thị Hà. Ngọc Thảo "manifest" cô và Thanh Thủy trở thành cô dâu sau khi làm phù dâu. Loạt ảnh Kiều Duy diện áo dài truyền thống làm phù dâu trong lễ dạm hỏi nhận được nhiều lời khen của khán giả. Phù dâu Kiều Duy và phù rể. Khoảnh khắc Đỗ Thị Hà "lì xì" cho dàn phù dâu.