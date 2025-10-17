Ảnh độc trong lễ ăn hỏi Đỗ Thị Hà

Trạch Dương| 17/10/2025 07:19

Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy cùng dàn người đẹp Kiều Duy, Ngọc Thảo, Minh Thư đóng vai trò phù dâu trong lễ ăn hỏi của Đỗ Thị Hà sáng 16/10 tại Thanh Hóa. Thanh Thủy chia sẻ cô mất ngủ vì háo hức, gọi đây là “khoảnh khắc đẹp nhất” của Hoa hậu Việt Nam 2020.

561854843-821602304141812-3912401722281921101-n.jpg
561721037-821602277475148-529222945246245508-n-1.jpg
Lễ ăn hỏi của Đỗ Thị Hà - doanh nhân Viết Vương diễn ra sáng 16/10 tại nhà của cô dâu ở Thanh Hóa. Dàn phù dâu xuất hiện tại lễ ăn hỏi gồm Hoa hậu Việt Nam - Hoa hậu Quốc tế 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy, Hoa hậu Kiều Duy, Á hậu Ngọc Thảo, Á hậu Minh Thư.
561831608-821602327475143-569750070048600187-n.jpg
561907832-821602314141811-1729542985664544937-n.jpg
Hoa hậu Thanh Thủy xả ảnh chụp cùng dàn phù dâu toàn là hoa hậu, á hậu trong lễ ăn hỏi.
564017269-821602270808482-1019142053565128483-n.jpg
Thanh Thủy chia sẻ với Tiền Phong cô mất ngủ vì háo hức mong chờ tới buổi lễ ăn hỏi của Đỗ Thị Hà. "Tôi chủ động đề nghị được làm phù dâu cho Hoa hậu Đỗ Thị Hà. Tôi hạnh phúc vì được tham dự lễ ăn hỏi. Hôm nay phái đoàn phù dâu rất hùng hậu, nhan sắc của cô dâu nổi bật, tươi tắn. Đây là khoảnh khắc đẹp nhất của chị. Mong cuộc sống hôn nhân của chị Đỗ Thị Hà tràn ngập tiếng cười", Thanh Thủy nói.
minhthu1007-1760591570-3744435944264169707-3436799249.jpg
minhthu1007-1760591570-3744435944272553124-3436799249-5841.jpg
Á hậu Minh Thư chia sẻ ảnh thân thiết cùng Hoa hậu Đỗ Thị Hà. Á hậu Miss Grand Vietnam 2022 gọi Hoa hậu VIệt Nam 2020 là "cô dâu đẹp nhất hôm nay".
z7123231974269-520e0a6f1a64725f1cab6005135ff4b1.jpg
z7123234576415-ef32e466eb80cb80ee338a29d7e4357b.jpg
Á hậu Ngọc Thảo đăng ảnh thân thiết cùng Hoa hậu Thanh Thủy sau lễ dạm hỏi của Đỗ Thị Hà. Ngọc Thảo "manifest" cô và Thanh Thủy trở thành cô dâu sau khi làm phù dâu.
561552161-122146683674700617-7804438556525309136-n.jpg
564635005-122146683644700617-5950921185943997969-n.jpg
Loạt ảnh Kiều Duy diện áo dài truyền thống làm phù dâu trong lễ dạm hỏi nhận được nhiều lời khen của khán giả.
560892225-122146683710700617-4069543792410350738-n.jpg
Phù dâu Kiều Duy và phù rể.
565702935-122146683542700617-79952257894527263-n.jpg
Khoảnh khắc Đỗ Thị Hà "lì xì" cho dàn phù dâu.
Theo tienphong.vn
https://tienphong.vn/anh-doc-trong-le-an-hoi-do-thi-ha-post1787772.tpo
Copy Link
https://tienphong.vn/anh-doc-trong-le-an-hoi-do-thi-ha-post1787772.tpo
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Showbiz
            Ảnh độc trong lễ ăn hỏi Đỗ Thị Hà
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO