Ảnh điển trai của BTV Tuấn Dương khác hẳn trên sóng Thời sự 19h

BTV Tuấn Dương nhận giải "Người dẫn chương trình ấn tượng" tại VTV Awards 2021.

Trước lễ trao giải, BTV Tuấn Dương chia sẻ dùng toàn bộ số phần thưởng bằng tiền (nếu có) đóng góp cho chính quyền và nhân dân xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam - nơi đã chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của lũ lụt cuối năm 2020.

BTV Tuấn Dương xúc động khi dẫn về miền Trung

Anh Thư

Ảnh: FBNV