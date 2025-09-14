Ảnh cưới tuyệt đẹp 'càng ngắm càng yêu' của diễn viên Đình Tú và Ngọc Huyền

Sau hơn 2 năm hẹn hò trong bí mật kể từ khi đóng chung phim Đừng nói khi yêu, cặp diễn viên quen mặt trên sóng giờ vàng Đình Tú và Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền chính thức công khai tình cảm với công chúng vào cuối tháng 6/2025.

Họ đính hôn và đăng ký kết hôn vào tháng 6, tung bộ ảnh cưới đầu tiên vào tháng 7 và liên tục hâm nóng trang cá nhân bằng những bức ảnh ngọt ngào.