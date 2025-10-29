Ảnh cưới Hoa hậu Đỗ Thị Hà gây sốt

Hoa hậu Đỗ Thị Hà đăng tải bộ ảnh cưới của cô và doanh nhân Nguyễn Viết Vương được thực hiện ở nhiều địa điểm tại châu Âu. Bộ ảnh sau khi đăng tải đã gây sốt mạng xã hội.
Đỗ Thị Hà và chồng ghi lại những hình ảnh tình tứ dưới chân tháp Eiffel ở Paris, Pháp.
Đỗ Thị Hà diện kiểu váy cưới đơn giản bên chú rể Viết Vương bảnh bao với trang phục vest lịch lãm. Đỗ Thị Hà chia sẻ: "Không cần vội vã. Miễn là mỗi bước đi, đều có nhau".
Đỗ Thị Hà cho biết cô và ê-kíp đã đi qua nhiều thành phố để chụp trong 6 ngày. Người đẹp diện hơn 10 bộ đồ trong các buổi chụp.
Ê-kíp đã ghi lại hình ảnh lãng mạn của Đỗ Thị Hà và Nguyễn Viết Vương ở các địa điểm nổi tiếng như hồ Como (Italia), Interlaken, đèo Furkapass (Thụy Sĩ), Paris (Pháp). Trong đó, hai ngày chụp ở Interlaken là bị mưa khiến ê-kíp không thể thực hiện được hết ý tưởng đã ấp ủ.
Tuy trời mưa ảnh hưởng không ít tới ý tưởng của ê-kíp, nhiếp ảnh gia cho biết Đỗ Thị Hà và Viết Vương hài lòng về kết quả.
Sau hơn 2 năm yêu, Đỗ Thị Hà và Nguyễn Viết Vương tổ chức lễ nạp tài tại quê nhà của Hoa hậu Việt Nam ở Thanh Hóa hôm 16/10. Buổi lễ diễn ra ấm cúng, trang trọng với sự tham gia của dàn phù dâu gồm Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy, Hoa hậu Kiều Duy, Á hậu Ngọc Thảo, Minh Thư, người đẹp Hoàng Tú Quỳnh...
Sau lễ cưới ở Quảng Trị, cặp đôi dự kiến tổ chức thêm tiệc chiêu đãi ở Hà Nội vào đầu tháng 11 với sự góp mặt của đông đảo bạn bè trong giới showbiz của Hoa hậu Đỗ Thị Hà.
Đỗ Thị Hà sinh năm 2001 tại Thanh Hóa, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020, từng đại diện Việt Nam tại Miss World 2021 và lọt vào top 13 chung cuộc. Cô và doanh nhân Nguyễn Viết Vương đã có hơn hai năm yêu trước khi quyết định tiến tới hôn nhân.