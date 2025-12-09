Ảnh cưới 20 năm trước của MC Quyền Linh, fan trầm trồ 'tuyệt đối điện ảnh'

Mới đây, Quyền Linh đăng tải lại hình ảnh cưới của mình và bà xã Dạ Thảo từ 20 năm trước. Trong bài viết, nam MC không giấu được sự xúc động khi gọi bà xã là "người tình 100 năm", nhấn mạnh sự trân trọng và biết ơn đối phương trong suốt hành trình gắn bó. "Thấm thoát đã tròn 20 năm rồi đó nha, người tình 100 năm của tôi ơi. Cảm ơn em yêu đã cùng đồng hành với anh suốt 20 năm nhé", Quyền Linh viết.

"20 năm trước, hai đứa gặp nhau với hai bàn tay trắng, không có gì. Sau 20 năm cố gắng nỗ lực, chúng ta đã có hai cô gái Lọ Lem và Hạt Dẻ đáng yêu. Tuyệt vời quá, đúng không? Xin cảm ơn thượng đế, cảm ơn cuộc sống này, cảm ơn cả nhà đã yêu thương", nam MC bày tỏ tình cảm dành cho bà xã Dạ Thảo.