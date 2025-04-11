Anh cung cấp thêm tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow cho Ukraine

Lô tên lửa Storm Shadow mới nhất này nhằm mục đích giúp Ukraine duy trì chiến dịch tấn công tầm xa chống lại Nga trong những tháng mùa đông sắp tới, Bloomberg trích dẫn các nguồn thạo tin nêu rõ.

Tên lửa Storm Shadow. Ảnh: Wikipedia

Trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky và Tổng thư ký NATO Mark Rutte vào tháng 10 vừa qua, Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết London đang "đẩy nhanh chương trình cung cấp cho Ukraine hơn 5.000 tên lửa hạng nhẹ" để gây "áp lực quân sự" đối với Moscow.

Cũng trong tháng 10, Kiev tuyên bố đã sử dụng tên lửa Storm Shadow, cùng với các loại vũ khí khác, để tấn công một cơ sở công nghiệp nằm sâu bên trong lãnh thổ Nga. Vụ tấn công này diễn ra sau khi Tổng thống Zelensky hồi cuối tháng 8 cảnh báo sẽ tiến hành "các cuộc tấn công mới vào sâu trong lãnh thổ” quốc gia láng giềng.

Hồi tháng 4 năm nay, Times trích dẫn các sĩ quan quân đội Ukraine và Anh đưa tin "quân đội Anh đã được bí mật điều động để lắp đặt tên lửa cho máy bay của Ukraine và hướng dẫn lực lượng đối tác cách sử dụng chúng".

Phát biểu tại Diễn đàn Tương lai 2050 tại Moscow vào tháng 6/2025, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng Ukraine "sẽ bất lực nếu không có Anh", đồng thời cáo buộc London “đang tham gia 100%” vào cuộc xung đột. London lần đầu tiên công bố việc chuyển giao các tên lửa phóng từ trên không - có tầm bắn hơn 250km, cho Kiev vào tháng 5/2023.