Ảnh chưa từng công bố của Marilyn Monroe

Ngày 23/9, cuốn sách bìa cứng Dear Marilyn: The Unseen Letters and Photographs (tạm dịch là Marilyn thân mến: Những bức thư và ảnh chưa từng thấy) của Sam Shaw được phát hành.

Theo The New York Post, nhiếp ảnh gia, nhà báo kiêm nhà làm phim Sam Shaw là bạn tâm giao của huyền thoại điện ảnh. Họ kết bạn vào đầu những năm 1950 khi Marilyn mới nổi tiếng. Trải qua những thăng trầm của biểu tượng gợi cảm, tình bạn giữa họ vẫn bền chặt. Sự gần gũi hiếm có cho phép ông tiếp cận gần như không bị cản trở với cuộc sống nổi tiếng của bà.

Sam Shaw đã qua đời từ năm 1999, nhưng nhờ cháu gái ông, Melissa Shaw, thế giới có cơ hội nhìn nhận sâu sắc hơn về Marilyn qua con mắt và ống kính của người bạn tâm giao.

Marilyn vui vẻ

Marilyn vui vẻ tận hưởng buổi chụp ảnh cùng Sam tại nhà riêng.

Bức ảnh “niềm vui của Marilyn” (theo cách gọi của Melissa Shaw) được chụp tại nhà của nữ diễn viên với người chồng đầu tiên, nhà văn Arthur Mille (kết hôn 1956-1961) ở quận Litchfield, tiểu bang Connecticut (Mỹ).

Monroe đùa nghịch với nhiếp ảnh gia suốt cả ngày ở sân sau và loạt ảnh từ buổi chụp đó phô bày những khía cạnh khác nhau trong tính cách của bà, từ trầm tư đến gợi cảm như một “bé mèo con quyến rũ”, trong chiếc váy xanh giản dị. Loạt ảnh được chụp cả màu lẫn đen trắng, thậm chí Arthur Miller cũng xuất hiện thoáng qua một vài lần.

Melissa nói: “Người ta thường nhắc nhiều đến việc cô ấy ‘đi tìm chính mình’, nhưng bên cạnh đó còn có niềm vui và sự say mê cuộc sống - những điều vốn dĩ tự nhiên, bẩm sinh mà bà ấy có sẵn”.

Marilyn biểu tượng

Sam là người lên ý tưởng cho khoảnh khắc tốc váy mang tính biểu tượng của Marilyn.

Melissa kể lại với tờ The Post ý tưởng chụp Marilyn trong cảnh “suýt gặp sự cố trang phục” nổi tiếng trong The Seven Year Itch (1955) là của ông nội cô.

Sam được nhà sản xuất thuê để chụp ảnh quảng bá cho bộ phim. Trước đó, Sam từng chụp bức ảnh tương tự ở Coney Island (New York) và nó trở thành ảnh bìa bán chạy trên tạp chí Friday.

Sau khi đọc được câu thoại “Anh có cảm nhận thấy làn gió từ tàu điện ngầm không? Thật dễ chịu phải không?” trong kịch bản phim, Sam gợi ý dàn dựng cảnh quay này theo cùng một cách.