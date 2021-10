Căn nhà nạn nhân nơi xảy ra vụ án

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng gần 18h ngày 27/10, khi bà M.T.N. (SN 1964, ở xóm 1, xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) đang ở nhà thì bất ngờ bị Phạm Khắc Tiến (trú cùng xóm) cầm dao xông vào. Tại đây, người anh chồng cầm dao chém khiến bà N. tử vong tại chỗ.



Thời điểm này, con dâu bà N. là chị L.T.P. (đang mang thai) đang ở nhà cũng bị Tiến cầm dao lao tới chém trọng thương. Chị P. ngay sau đó đã được đưa xuống bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên nạn nhân P. đã tử vong.



Thời điểm xảy ra vụ án, chỉ có bà N. và con dâu ở nhà, 2 người con trai bà N. đi làm chưa về.



Theo báo Giao Thông đưa tin, Phạm Khắc Tiến là anh chồng bà N. Nguyên nhân ban đầu theo một số người dân cho biết là xuất phát từ mâu thuẫn trong gia đình.



Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền và lực lượng công an đã có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp điều tra nguyên nhân vụ án.



Hiện nghi phạm đã được cơ quan công an bắt giữ.