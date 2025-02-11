Anh chàng Bắc Phi nấu cơm Việt khéo léo khiến dân mạng thốt lên kinh ngạc

Việt Nam "không chỉ là nơi sống mà là nơi thuộc về"

Anh Hamza Smahi (quốc tịch Morocco) là một chàng rể Việt Nam. Anh và vợ quen nhau từ năm 2018. Tháng 3/2023, Hamza tới Hà Nội với dự định trải nghiệm cuộc sống quê hương vợ trong vài tháng. Không ngờ, anh nhanh chóng phải lòng mảnh đất này, xem Việt Nam như ngôi nhà thứ hai, "không chỉ là nơi sống mà là nơi thật sự thuộc về".

"Trước khi tới đây, tôi nghĩ Việt Nam là một đất nước yên bình, cổ kính. Nhưng khi gắn bó rồi tôi mới thấy nơi này sôi động, tràn đầy năng lượng và niềm vui. Điều khiến tôi bất ngờ nhất là con người Việt rất thân thiện, cởi mở, và ẩm thực dường như len lỏi trong nhịp sống hằng ngày của họ", anh chia sẻ.

Tại Hà Nội, ngoài công việc chính, thời gian rảnh rỗi, anh dành để quay video giới thiệu ẩm thực Thủ đô và nấu món ăn Việt.

Anh Hamza thật sự xem Việt Nam như ngôi nhà thứ hai. Ảnh: NVCC

Hamza còn nhớ, những ngày đầu ở Hà Nội, anh được vợ dẫn đi lang thang khắp các con phố nhỏ, ngắm nhìn và nếm thử những món ăn lạ mắt, chưa từng thấy trong đời. Ngay khi nếm bát bún riêu đầu tiên, anh đã "đổ gục" trước sự hấp dẫn của ẩm thực Việt.

"Món ăn tưởng chừng đơn giản, nhưng lại có tất cả những gì tôi tìm kiếm – vị thanh mát, sự tươi mới, và hương vị hòa quyện khó quên", Hamza chia sẻ.

Từ đó, anh nảy ra ý tưởng ghi lại hành trình trải nghiệm ẩm thực của mình để giới thiệu tới mọi người qua YouTube và TikTok. Kênh TikTok hoạt động từ tháng 2/2025, đến nay, đã có gần 100 video chia sẻ về món ăn Hà Nội và cách nấu những bữa cơm Việt Nam do chính Hamza thực hiện.