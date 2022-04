Anh CEO mang chùm nho ăn dở tặng thợ sơn gây tranh cãi

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện một tình huống tặng đồ ăn khá éo le khiến dân tình không ngừng tranh cãi. Cụ thể, trong clip được anh chàng CEO (theo thông tin cá nhân chia sẻ) đăng tải, anh đang ở trong nhà thì thấy các anh thợ sơn làm việc phía bên ngoài cửa kính ở vị trí rất cao.

Thấy các anh thợ sơn quá vất vả, anh CEO liền tốt bụng mang khay nho ra tặng. Tuy nhiên, khi nhìn khay nho này, nhiều dân mạng lại có các ý kiến trái chiều.

Anh CEO mang chùm nho ăn dở tặng các anh thợ sơn làm việc vất vả khiến dân mạng tranh cãi: "Quan trọng vẫn là tấm lòng"?

Nhiều người cho rằng, đây là khay nho đang ăn dở, bằng chứng là rất nhiều cuống nho đã trơ ra một cách nham nhở do bị vặt. Theo ý của nhóm cư dân mạng này thì anh chàng CEO nên cẩn thận cắt bỏ đi, như vậy thì đỡ mất thẩm mỹ và gây khó chịu cho người nhận hơn.