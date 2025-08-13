Anh cầm ghế đánh em gái khiến dư luận phẫn nộ: Người trong cuộc lên tiếng

Sau thời gian giữa chị T. và gia đình không tim được "tiếng nói chung", tối 18/6, Huỳnh Thanh Tân (34 tuổi, anh trai chị T.) cùng với mẹ ruột là bà N.T.H. (trú thôn Đồng Vinh, xã Phước Giang, tỉnh Quảng Ngãi) và em trai đến nơi chị T. thuê trọ ở phường Nghĩa Lộ để khuyên nhủ quay trở về với chồng. Nhưng khi chị T. tiếp tục từ chối thì đôi bên xảy ra sự việc như clip đăng trên mạng.

Tôi thừa nhận bản thân có lỗi với chồng bởi chúng tôi chỉ mới ly thân chứ chưa phải ly dị. Vậy mà tôi đã có con với người khác là tôi sai”.

Trong khi đó, Huỳnh Thanh Tân thừa nhận hành vi đánh em gái là hoàn toàn sai trái do bản thân không kiềm chế được cơn nóng giận.

“Hiện tôi đang làm ăn xa ở miền Tây. Tôi đã nhận ra cái sai và sẵn sàng chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nếu cơ quan chức năng yêu cầu về Quảng Ngãi làm việc, tôi sẽ về ngay”, Tân nói và chia sẻ thêm, việc đánh em gái khiến bản thân cũng rất xót xa.

Theo Tân, bao năm qua, em gái đã gây khổ cho gia đình rất nhiều. Thậm chí, mẹ T. đã nhiều lần đòi tự tử vì buồn bực trước cách hành xử của T. với chồng.