Ảnh minh họa: Thenewdaily

Việc thử nghiệm Ronapreve tiến hành trước khi có những chiến dịch tiêm chủng rộng rãi và xuất hiện các biến thể virus. Nhu cầu đối với loại thuốc này đã tăng lên vào năm ngoái sau khi ông Trump ca ngợi đây là "một phước lành từ Chúa". Cựu tổng thống Mỹ đã sử dụng một số loại thuốc trong đó có Ronapreve khi nhập viện do nhiễm Covid-19.



Giám đốc Chất lượng của MHRA, Tiến sĩ Samantha Atkinson, giải thích: “Ronapreve là loại thuốc đầu tiên đặc trị Covid-19. Sau khi đánh giá kỹ lưỡng dữ liệu, chúng tôi cho rằng phương pháp điều trị này an toàn và hiệu quả”.



Ronapreve được sử dụng bằng cách tiêm hoặc truyền. Đây là sản phẩm kết hợp kháng thể đơn dòng đầu tiên được chấp thuận sử dụng trong phòng ngừa và điều trị Covid-19 ở Anh. Kháng thể đơn dòng là các protein nhân tạo hoạt động giống như kháng thể tự nhiên trong hệ miễn dịch của con người.



Ông Javid cho biết: “Vương quốc Anh được coi là quốc gia đi đầu thế giới trong việc triển khai các phương pháp điều trị Covid-19 đã được chứng minh an toàn và hiệu quả trong các thử nghiệm lâm sàng do chính phủ của chúng tôi hỗ trợ”.



“Phương pháp điều trị này sẽ là sự bổ sung đáng kể cho kho vũ khí đối phó với Covid-19 bên cạnh chương trình tiêm chủng”.



Các nhà khoa học cho biết Ronapreve có thể giảm nguy cơ nhập viện khoảng 70%.



Ông Penny Ward, Giáo sư y dược tại Đại học Kings (London), nhận định: “Chúng tôi có cơ hội lớn để cứu sống nhiều người hơn. Loại thuốc này cũng làm giảm nguy cơ mắc bệnh ở những người tiếp xúc gần với ca dương tính miễn là thuốc được cung cấp nhanh chóng”.



Ông Martin Landray, Giáo sư dịch tễ học tại Đại học Oxford, đánh giá việc phê duyệt thuốc là một bước tiến quan trọng. Ông nói: “Thách thức sắp tới là xác định bệnh nhân nào nên được ưu tiên điều trị”.



“Covid không phải là một căn bệnh hiếm gặp và nhiều người sẽ tự khỏi sau một vài ngày. Nguồn cung cấp hạn chế của một phương pháp điều trị tương đối đắt tiền không thể dành cho một số lượng lớn những người có khả năng tự khỏi bệnh. Thuốc Ronapreve có khả năng đóng một vai trò quan trọng đối với những bệnh nhân có nguy cơ bị nhiễm Covid-19 nặng”.