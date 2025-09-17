Anh bắn 41 phát đại bác chào đón Tổng thống Mỹ Donald Trump

17/09/2025 22:06

Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla long trọng đón tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại lâu đài Windsor với nghi thức cao nhất...

Đây là chuyến thăm Vương quốc Anh thứ hai của ông Donald Trump trong hai tháng qua, sau chuyến thăm Scotland hồi tháng 7.

Đồng thời, đây là chuyến thăm cấp nhà nước thứ hai của ông tới Anh, điều mà chưa một tổng thống Mỹ nào khác thực hiện. Năm 2019, trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, ông Donald Trump đã được Nữ hoàng Elizabeth II tiếp đón trong một chuyến thăm cấp nhà nước.

Anh bắn 41 phát đại bác chào đón Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh 1.
Vua Charles III đón tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại lâu đài Windsor. Ảnh: AP
Anh bắn 41 phát đại bác chào đón Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh 2.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Vua Charles III duyệt đội danh dự sau khi đến lâu đài Windsor. Ảnh: AP

Lần này, Tổng thống Donald Trump cùng phu nhân Melania được Hoàng gia Anh tiếp đón trọng thể tại lâu đài Windsor.

Khoảng 12 giờ 14 phút ngày 17-9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở vợ chồng Tổng thống Donald Trump đáp xuống khuôn viên riêng của lâu đài Windsor.

Tổng thống Mỹ và đệ nhất phu nhân cùng nhau đi bộ đến Victoria House, nơi Vua và Hoàng hậu Anh chào đón họ ở bên ngoài. Vua Charles III bắt tay nhà lãnh đạo Mỹ và tại thời điểm đó 41 phát đại bác vang lên chào mừng.

Đây là lần đầu tiên Tổng thống Donald Trump diện kiến Vua Charles III kể từ khi ông đăng quang hồi tháng 9-2022.

Anh bắn 41 phát đại bác chào đón Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh 3.
Vua Charles III và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Ap

Gia đình Tổng thống Mỹ đã cùng gia đình Hoàng gia diễu hành bằng xe ngựa qua khu điền trang Windsor hướng tới lâu đài Windsor.

Trong ngày, vợ chồng Tổng thống Donald Trump dự kiến tham dự hàng loạt nghi lễ truyền thống cùng Hoàng gia Anh trước khi tham dự quốc yến trọng thể vào buổi tối.

Theo nld.com.vn
https://nld.com.vn/anh-ban-41-phat-dai-bac-chao-don-tong-thong-my-donald-trump-196250917190203572.htm
