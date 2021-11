Angelina Jolie trở lại với cuộc truy sát nghẹt thở giữa cơn thịnh nộ của thiên nhiên trong 'Those who wish me dead'

Those who wish me dead xoay quanh câu chuyện về cậu bé Connor (Finn Little) trốn chạy sự truy lùng của hai sát thủ (do Nicholas Hoult và Aidan Gillen thủ vai). Owen, cha của Connor là một kế toán nắm giữ bí mật có thể ảnh hưởng đến giới có chức có quyền. Vì thế, hai bố con bị đuổi cùng giết tận. Trong lúc chạy trốn, Connor tình cờ gặp Hannah (Angelina Jolie), một nữ lính cứu hỏa nhảy dù. Hannah với trái tim còn đầy vết thương, đã dang tay bảo vệ Connor bé bỏng trước sự truy sát của nhóm sát thủ lành nghề.

Trailer Kẻ nguyền ta chết:

Hành động gay cấn giữa bốn bề thiên tai kinh hoàng

Lấy bối cảnh rừng núi Montana hiểm trở, Those who wish me dead vây chặt các nhân vật trong những nút thắt nghẹt thở. Đầu tiên là cuộc trốn chạy của hai bố con nhà Casserly trước cơn nguy hiểm mà đầu óc nhạy bén của Owen sớm nhận ra. Thế nhưng ông cũng không lường trước được kẻ “nguyền ta chết” không phải dạng vừa.