Angelina Jolie sở hữu tài sản triệu đô vẫn thích mặc lại đồ cũ

Là minh tinh nổi tiếng thế giới nhưng Angelina Jolie lại không diện quá nhiều hàng hiệu, ưa chuộng phong cách tối giản và thường xuyên mặc lại đồ cũ. Ở độ tuổi 50, trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống, Angelina Jolie vẫn luôn giữ vững phong độ cả về nhan sắc lẫn sự nghiệp. Cô cũng trở thành cảm hứng mặc đẹp cho chị em vì sở hữu phong cách tối giản, sang trọng và không kém phần thời thượng. Nếu để ý bạn sẽ thấy Angelina thường xuyên phối lại đồ cũ, không chạy theo mốt. Tham dự liên hoan phim tại New York, Angelina Jolie diện một chiếc đầm lụa bóng màu màu vàng gold phối cùng áo blazer, giày cao gót mũi nhọn màu nude và mắt kính hợp mốt. Set đồ tuy đơn giản nhưng vô cùng thanh lịch. Chiếc váy lụa cùng được bà mẹ 6 con tái sử dụng tại một sự kiện khác, nữ minh tinh vẫn giữ nguyên đôi giày cao gót nhưng thay blazer bằng một chiếc áo khoác trench coat lông và tạo điểm nhấn bằng thắt lưng buộc eo tôn lên vóc dáng quyến rũ. Chiếc áo trench coat lông đen từng được Angelina Jolie ứng dụng trong một sự kiện khác khi diện kèm váy maxi lụa nửa trắng nửa đen. Cô phối kèm chiếc túi da Saint Laurent mềm mại, màu đen, đôi giày cao gót mũi nhọn màu nude và kính râm aviator giúp tăng thêm vẻ thanh lịch, sang trọng. Không chỉ có quần áo, túi sách cũng là món đồ được Angelina Jolie tái sử dụng nhiều lần, cô kết hợp với đủ loại trang phục mang đến diện mạo hoàn hảo. Khi đi mua sắm cùng cô con gái út Vivienne, nữ minh tinh chọn phong cách tối gian quen thuộc với áo thun phối cùng quần âu gọn gàng, mang theo mẫu túi màu đen hợp mốt từ thương hiệu Celine. Mẫu túi này đã được nữ minh tinh ưa chuộng từ năm 2017 và thường xuyên chọn phối cùng loạt utfit từ thời trang đường phố đến các sự kiện trang trọng. Không chỉ có phiên bản màu đen, chiếc túi màu trắng của Old Céline Clasp cũng được Angelina Jolie ưa chuộng và thường xuyên kết hợp với trang phục sắc đen mang phong cách tối giản nhưng hiện đại và thanh lịch. Bên cạnh mẫu túi Old Céline Clasp cổ điển, Angelina còn yêu thích dòng túi Celine Cabas Horizontal với họa tiết kẻ ô caro, kiểu dáng to bản rất tiện dụng. Nữ minh tinh phối chiếc túi xách với nhiều kiểu trang phục từ váy liền cho đến suit đều rất ăn ý. Là mỹ nhân nổi tiếng hàng đầu thế giới, sở hữu vóc dáng gợi cảm nhưng xuyên suốt nhiều năm qua, Angelina Jolie vẫn trung thành với phong cách tối giản cùng những bộ trang phục thoải mái, sắc màu trung tính, ít họa tiết. Thu Vân