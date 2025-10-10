Angelina Jolie đâm đơn đòi Brad Pitt bồi thường

Theo hồ sơ của Tòa án Los Angeles, Mỹ do Page Six công bố ngày 9/10, đây là lần đầu Jolie trình bày cô và các con trải qua "khó khăn về mặt cảm xúc".

Jolie cho rằng loạt vụ việc dẫn đến việc cô phải ly thân Brad Pitt gây tổn thương sâu sắc cho gia đình. Sau khi đệ đơn ly hôn năm 2016, cô để lại quyền kiểm soát và cư trú hoàn toàn các căn nhà ở Los Angeles và Miraval cho Brad Pitt mà không đòi bồi thường, với hy vọng điều đó giúp anh bình tĩnh.

Nữ diễn viên trình bày từ lúc chia tay Brad Pitt, cô và các con chưa từng trở lại Miraval, lý do “nơi này có mối liên hệ với những sự kiện đau buồn dẫn đến vụ ly hôn”.