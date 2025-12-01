Angela Phương Trinh làm trò?

Chọn mái tóc ngắn, áo ba lỗ khoe cơ bắp và vest, từ hình ảnh mỹ nhân dịu dàng xinh đẹp chuyển sang nam thần cơ bắp của Angela Phương Trinh khiến cư dân mạng không khỏi bất ngờ và thú vị.

Khán giả cũng không hiểu vì sao Angela Phương Trinh phải cố gồng đến mức này

Nhưng khi cô cố làm lố để chiêu trò, thu hút sự chú ý thì cư dân mạng lại thấy Angela Phương Trinh "phiền". Nhất là thời điểm hiện tại, nữ diễn viên không còn tham gia diễn xuất mà hoạt động như một người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội.

Việc "làm lố" để tạo sự khác biệt, gây ra tranh cãi vốn đã không còn xa lạ với Angela Phương Trinh, người từng không ít lần gắn liền với những ồn ào truyền thông.

Angela Phương Trinh nói rằng cô quyết định rời xa ánh đèn sân khấu, theo học Phật pháp, tham gia các hoạt động thiện nguyện và ăn chay. "Trong 9 năm qua, tôi đã sống như một người ăn chay có nghĩa tình, tập luyện chăm chỉ và giữ một lối sống trong sạch không rượu" - nữ diễn viên nhí chia sẻ.

Nhưng những gì khán giả thấy là một Angela Phương Trinh rất khác, vẫn sẵn sàng chiêu trò để thu hút sự chú ý.