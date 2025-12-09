Andre Onana được chào đón khó tin ở đội bóng mới

Có nguồn tin cho rằng, Andre Onana sẽ kiếm được nhiều tiền hơn đáng kể so với khi còn thi đấu tại Old Trafford.

Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp gói tiền thưởng và phí ký hợp đồng hậu hĩnh, khiến Onana không mảy may suy nghĩ nhiều khi quyết định rời MU.

Về phần Ruben Amorim, ông tin rằng sự ra đi của Onana sẽ giúp đội bóng thành Manchester loại bỏ những ảnh hưởng tiêu cực.

Nhà cầm quân Bồ Đào Nha sẽ phải lựa chọn giữa Bayindir và tân binh Lammens cho trận derby Manchester cuối tuần này.

Bất kỳ ai đứng trong khung gỗ MU sẽ phải lo lắng, sau khi Erling Haaland vừa ghi đến 5 bàn thắng vào lưới Moldova ở vòng loại World Cup 2026.