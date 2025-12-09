Andre Onana được chào đón khó tin ở đội bóng mới

12/09/2025 08:08

Andre Onana được người hâm mộ Trabzonspor vây quanh và nhảy múa khi đặt chân đến đất nước Thổ Nhĩ Kỳ.

Thủ môn người Cameroon chuyển đến Trabzonspor theo dạng cho mượn một mùa giải, không kèm điều khoản mua đứt.

HLV Ruben Amorim quyết định loại bỏ Onana sau khi chiêu mộ người gác đền trẻ Senne Lammens từ Royal Antwerp.

Ngay khi đáp máy bay xuống Thổ Nhĩ Kỳ, Andre Onana nhận được sự đón tiếp nồng hậu từ đông đảo fan hâm mộ.

Anh đeo một chiếc khăn của CLB Trabzonspor và nhảy múa, hát hò cùng các CĐV xung quanh.

www_thesun_co_uk trabzonspors andre onana joined turkish 1022567933.jpg
www_thesun_co_uk trabzonspors andre onana joined turkish 1022567927.jpg
Andre Onana được đón tiếp như người hùng ở Trabzon - Ảnh: SunSport

Có nguồn tin cho rằng, Andre Onana sẽ kiếm được nhiều tiền hơn đáng kể so với khi còn thi đấu tại Old Trafford.

Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp gói tiền thưởng và phí ký hợp đồng hậu hĩnh, khiến Onana không mảy may suy nghĩ nhiều khi quyết định rời MU.

Về phần Ruben Amorim, ông tin rằng sự ra đi của Onana sẽ giúp đội bóng thành Manchester loại bỏ những ảnh hưởng tiêu cực.

Nhà cầm quân Bồ Đào Nha sẽ phải lựa chọn giữa Bayindir và tân binh Lammens cho trận derby Manchester cuối tuần này.

Bất kỳ ai đứng trong khung gỗ MU sẽ phải lo lắng, sau khi Erling Haaland vừa ghi đến 5 bàn thắng vào lưới Moldova ở vòng loại World Cup 2026.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/andre-onana-duoc-chao-don-kho-tin-o-doi-bong-moi-2441678.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/andre-onana-duoc-chao-don-kho-tin-o-doi-bong-moi-2441678.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Bóng đá quốc tế
            Andre Onana được chào đón khó tin ở đội bóng mới
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO