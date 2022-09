Ẩn ý ở MV 'Shut Down' của BlackPink

Mở đầu MV Shut Down là hình ảnh Lisa xuất hiện trên cây cầu sau bóng tay mờ ảo (trái). Hình ảnh tái hiện phân cảnh của Lisa trong MV Playing With Fire (phải) được phát hành tháng 11/2016. Playing With Fire nằm trong đĩa đơn thứ hai Square Two.

Chi tiết khác của Playing With Fire được tái hiện trong Shut Down là cảnh Jennie nằm trong bồn tắm với vẻ mặt ma mị và tay cầm mồi lửa. Nếu trong Playing With Fire, Jennie vào vai cô gái ngây thơ, thuần khiết thì ở Shut Down, tông màu chủ đạo được chuyển sang màu đen như đánh dấu sự trưởng thành của cô.

Hình ảnh chiếc xe tăng nạm kim cương đặc trưng của Jennie trong Ddu Du Ddu Du cũng xuất hiện ở MV mới. Phân đoạn rapper Jennie xuất hiện cùng chiếc xe tăng nạm kim cương trong Ddu Du Ddu Du (phải) từng gây sốt. Hình ảnh này được tái hiện trong Shut Down với lời rap ấn tượng.

Phân cảnh Jisoo che dù ở Ddu Du Ddu Du cũng xuất hiện trong Shut Down. Ddu Du Ddu Du là bài hát đánh dấu bước ngoặt của BlackPink với nền âm nhạc thế giới. Do đó, đây là MV được tái hiện nhiều nhất ở Shut Down.

Ê-kíp sản xuất sử dụng phân cảnh đắt giá của Jisoo trong Ddu Du Ddu Du vào MV mới. Hình ảnh trên ngụ ý cô đã phải nhiều lần chịu sức ép của dư luận. Nữ ca sĩ nhiều lần bị chỉ trích bất tài và chỉ là "bình hoa di động".

Tuy nhiên sau 4 năm, Jisoo chứng minh cho công chúng thấy tài năng và sự nỗ lực của cô. Jisoo trở thành Đại sứ toàn cầu của thương hiệu xa xỉ Dior, sở hữu khối tài sản khổng lồ ở độ tuổi 27. Đây là thành tựu không phải nữ idol cùng tuổi nào cũng có thể đạt được.