"Ăn xong bát cơm sáng, tôi mất trắng 2 tỷ đồng"

Theo người dân An Hòa Hải, đây là lần đầu tiên họ thấy mưa to, gió lớn bất thường giữa ngày hè.

"Cứ mỗi con tôm hùm bông giống như vậy là trị giá 150.000 đồng, mà tôi mất 7.000 con là hơn một tỷ đồng. Tôi mong được nhà nước quan tâm, có chính sách giãn nợ, khoanh nợ và vay mới để bà con có điều kiện tái sản xuất", ông Lực mong muốn.

Ông Lực tìm các lồng nuôi, mong kiếm được lại ít con tôm hùm giống để tái sản xuất.

Theo ông Huỳnh Văn Khoa, Chủ tịch UBND huyện Tuy An, toàn huyện có ít nhất 33 tàu thuyền bị chìm, đánh hư hỏng do sóng lớn. Mưa gió bất thường cũng làm 600.000 con tôm hùm ươm ở xã An Hòa Hải bị sóng đánh vỡ, mất trắng; hơn 100 bè nuôi tôm hùm ươm ở xã An Ninh Đông bị trôi dạt vào bờ, hư hỏng nặng, ước tính thiệt hại khoảng 125 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND huyện Tuy An cũng cho biết, địa phương đang tổ chức tìm kiếm 2 người mất tích do chìm tàu.