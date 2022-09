Ăn xoài vừa ngọt vừa thơm, tốt cho sức khỏe nhưng cần lưu ý

Xoài là loại quả có vị ngọt, hơi chua, thơm dịu dàng nên rất nhiều người thích ăn hàng ngày. Theo các chuyên gia, xoài chín chứa nhiều vitamin A, B1, B2, B6… cùng các khoáng chất như biotin, carotene, sắt… giúp cơ thể bổ sung dinh dưỡng tối ưu hơn. Xoài còn là nguồn vitamin C và A cao nhất trong các loại trái cây.

Ăn xoài điều độ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và nhan sắc.

Theo Dina R. D'Alessandro – giảng viên tại trường Đại học New York (Mỹ), cũng chính nhờ hàm lượng vitamin dồi dào mà quả xoài có những lợi ích đặc trưng sau đây:



- Giúp bổ não: Nguyên do là vì xoài chứa nhiều axit amin có lợi cho não, hỗ trợ và tăng cường chức năng não, cực kỳ có lợi cho những ai làm việc bằng trí óc.



- Giúp tăng khả năng thụ thai thành công: Trong xoài có các vitamin liên quan mật thiết đến sự cân bằng hormone giới tính, giúp tạo sự ham muốn cho cả hai giới. Ngoài ra, vitamin E trong xoài còn nâng cao chất lượng tinh trùng.



- Giúp đẹp da: Vitamin C trong xoài kích thích sản xuất collagen giúp chống lão hóa và làm da săn chắc hơn, cùng chất chống oxy hóa bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV từ ánh nắng.



- Hỗ trợ tiêu hóa: Xoài chứa nhiều chất xơ hỗ trợ hệ tiêu hóa làm việc khỏe mạnh, ngăn ngừa táo bón.



- Ngăn ngừa dị tật ở thai nhi: Một quả xoài cung cấp đến 71mcg axit folic – một dưỡng chất có lợi cho phụ nữ mang thai, giảm nguy cơ dị tật bẩm sinh ở thai nhi.