Ăn việt quất thường xuyên có thể giảm nguy cơ mất trí nhớ

Khoa học chứng minh quả việt quất có khả năng cải thiện trí nhớ tuyệt vời. (Ảnh: iStock)

Người ta hay nói “mỗi ngày một quả táo giúp bạn tránh xa bác sỹ,” nhưng nghiên cứu mới từ Đại học Cincinnati (Mỹ) lại chỉ ra một ứng viên tiềm năng khác, đó là quả việt quất.

Không chỉ là loại trái cây quen thuộc trong các món tráng miệng, sinh tố hay salad, việt quất còn được chứng minh có thể giúp giảm nguy cơ mất trí nhớ khi về già.

Anthocyanin - bí mật trong sắc tím của việt quất

Công trình do Tiến sỹ Robert Krikorian - chuyên gia tâm lý học và thần kinh học hành vi - dẫn đầu, đăng trên Tạp chí Nutrients, đã tìm ra mối liên hệ giữa việc bổ sung việt quất thường xuyên với khả năng cải thiện trí nhớ và sức khỏe não bộ ở người trung niên có nguy cơ cao mắc bệnh Alzheimer hoặc suy giảm nhận thức.

Trong nhiều năm, nhóm của Tiến sỹ Krikorian đã tập trung nghiên cứu các loại quả mọng. Trong đó, việt quất đặc biệt nổi bật nhờ hàm lượng anthocyanin - hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ tạo màu xanh tím cho quả.