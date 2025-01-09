Ăn uống 'linh đình', cắm trại trên vỉa hè chờ xem diễu binh

Từ sớm 1/9, không khí sôi động đã diễn ra trên các tuyến phố trung tâm Hà Nội, nơi có đoàn diễu binh đi qua như Hùng vương, Nguyễn Thái Học, Tràng Tiền.

Từ trưa, khu vực Hàng Cháo và lối vào SVĐ Hàng Đẫy đã được rào chặn ngăn phương tiện cơ giới qua lại.

Chị Lan cùng gia đình ăn xôi, gà luộc trên vỉa hè Nguyễn Thái Học. Cả nhà rất hào hứng có mặt ở đây từ sáng 30/8 để có vị trí đẹp xem diễu binh.