Ăn uống 'linh đình', cắm trại trên vỉa hè chờ xem diễu binh

01/09/2025 15:00

Gà luộc, lều bạt, sạc dự phòng… được người dân mang ra vỉa hè Hà Nội từ nhiều ngày nay để "trực chiến" xem diễu binh mừng Quốc khánh 2/9.

W-diễu binh 2025 21.jpg
dieubinh-2.jpg
dieubinh-3.jpg

Từ sớm 1/9, không khí sôi động đã diễn ra trên các tuyến phố trung tâm Hà Nội, nơi có đoàn diễu binh đi qua như Hùng vương, Nguyễn Thái Học, Tràng Tiền.

W-dieu binh 2025 3 967.jpg

Từ trưa, khu vực Hàng Cháo và lối vào SVĐ Hàng Đẫy đã được rào chặn ngăn phương tiện cơ giới qua lại.

W-diễu binh 2025 8.jpg

Chị Lan cùng gia đình ăn xôi, gà luộc trên vỉa hè Nguyễn Thái Học. Cả nhà rất hào hứng có mặt ở đây từ sáng 30/8 để có vị trí đẹp xem diễu binh.

W-diễu binh 2025 9.jpg

Để trải qua 2 đêm trên vỉa hè, cả nhà đã chuẩn bị nhiều đồ ăn cũng như sạc dự phòng, ắc quy điện mini.

W-diễu binh 2025 11.jpg

Cách đó không xa, Tú Anh cùng mẹ từ Quảng Ninh đến Hà Nội sớm để hoà chung không khí ngày Quốc khánh và tranh thủ làm bài tập. "Cháu không thấy mệt và cả nhà đều rất hào hứng lên kế hoạch cách đây nhiều ngày để chọn vị trí", Tú Anh nói.

W-diễu binh 2025 20.jpg

Một vài em nhỏ mang sách đi để đọc.

W-diễu binh 2025 6.jpg

Những vị trí "đắc địa" để xem diễu binh đều đã chật kín chỗ từ sớm ngày 1/9. Nhiều người sẵn sàng chờ đợi tới hơn 48 tiếng.

W-diễu binh 2025 26.jpg

Nhiều nhóm căng lều ngay trên vỉa hè ngủ từ đêm qua, chờ đón đoàn diễu binh.

W-diễu binh 2025 28.jpg

Những chiếc ô để đánh dấu các vị trí đã có người ngồi trên đường Lê Duẩn.

Một góc vỉa hè rực rỡ cờ hoa. Ai cũng trang bị mũ, nón, ô vì thời tiết có thể nắng, mưa bất cứ lúc nào.

W-diễu binh 2025 5.jpg

Một số người dân do không tìm được chỗ, định ngồi ngay trên dải phân cách nhưng đã được lực lượng công an tới yêu cầu di chuyển.

W-diễu binh 2025 10.jpg

Lực lượng chức năng có mặt từ sớm để duy trì an ninh.

W-diễu binh 2025 14.jpg

Dịch vụ trông xe mọc lên khắp nơi, đắt khách với giá từ 50.000 đồng/xe.

W-diễu binh 2025 24.jpg

Giao thông các khu vực trung tâm ùn tắc từ sớm dù chưa đến giờ cấm đường.

Theo vietnamnet.vn
