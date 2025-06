Ấn tượng màn diễn tập bảo vệ nguyên thủ trong chương trình Vinh quang Công an nhân dân

Hà Sang - 05/06/2025 15:08

Trong khuôn khổ chương trình “Vinh quang Công an nhân dân”, màn diễn tập bảo vệ nguyên thủ đã khiến khán giả mãn nhãn bởi sự chuyên nghiệp, kịch tính và chân thực. Những tình huống giả định được xử lý dứt khoát, phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng, tái hiện sinh động nhiệm vụ đặc biệt của Công an nhân dân trong việc bảo vệ an ninh lãnh đạo cấp cao.