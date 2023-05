Ấn tượng 6 cảnh quan thiên nhiên độc đáo và kỳ lạ nhất thế giới

Nơi đây được biết đến là một trong những nơi nóng nhất và khắc nghiệt nhất Trái đất. Vùng chảo Danakil (Danakil Depression) thuộc vùng Afar, Ethiopia.

Ảnh: Internet

Danakil nằm dưới mực nước biển 125m và có nhiệt độ trung bình 34,5 độ C, do đó đây được xem là ‘địa ngục’ trên Trái đất. Do kết quả của rạn nứt lục địa, hoặc hiện tượng địa chất làm trái đất bị tách ra, khiến Danakil Depression có nhiều hiện tượng kỳ lạ.

Ảnh: Internet

Hang động Fingal (Scotland)

Động Fingal (Fingal’s Cave) là một hang động tuyệt đẹp, nằm trên hòn đảo không có người ở Staffa, ngoài khơi bờ biển phía Tây Scotland.