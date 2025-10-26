Ấn tín hoàng gia Assyria 2.700 năm tuổi lộ diện tại khu khảo cổ Jerusalem

Mảnh gồm là phần xót lại của một ấn tín hoàng gia – bằng chứng hiếm hoi về thư tín giữa vua Assyria và vua Judah. (Nguồn: Cơ quan Cổ vật Israel)

Một mảnh gốm nhỏ chỉ khoảng 2,5cm, mang dòng chữ hình nêm cổ đại khoảng 2.700 năm tuổi, đã được phát hiện trong cuộc khai quật khảo cổ học gần Bức Tường Phía Tây - phía bắc Thành phố David.

Đây là phát hiện đầu tiên và duy nhất đến nay về một dòng chữ Assyria từ thời Đền Thờ Thứ Nhất (thế kỷ 8-7 trước Công nguyên) tại Jerusalem.

Phát hiện hiếm có này được thực hiện trong cuộc khai quật của Cơ quan Cổ vật Israel, phối hợp với Quỹ Thành phố David, do Tiến sỹ Ayala Zilberstein chỉ đạo.