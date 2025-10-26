Ấn tín hoàng gia Assyria 2.700 năm tuổi lộ diện tại khu khảo cổ Jerusalem

Một mảnh gốm nhỏ chỉ khoảng 2,5cm, mang dòng chữ hình nêm cổ đại khoảng 2.700 năm tuổi, đã được phát hiện trong cuộc khai quật khảo cổ học gần Bức Tường Phía Tây - phía bắc Thành phố David.
Đây là phát hiện đầu tiên và duy nhất đến nay về một dòng chữ Assyria từ thời Đền Thờ Thứ Nhất (thế kỷ 8-7 trước Công nguyên) tại Jerusalem.
Phát hiện hiếm có này được thực hiện trong cuộc khai quật của Cơ quan Cổ vật Israel, phối hợp với Quỹ Thành phố David, do Tiến sỹ Ayala Zilberstein chỉ đạo.
Cuộc khai quật diễn ra tại Công viên Khảo cổ Davidson ở Jerusalem. Dòng chữ được giải mã với sự hợp tác của Tiến sỹ Filip Vukosavović, Tiến sỹ Anat Cohen-Weinberger (IAA) và Tiến sỹ Peter Zilberg (ĐH Bar-Ilan).
Mảnh gốm được tìm thấy trong quá trình sàng lọc ướt tại Công viên quốc gia Emek Tzurim - một dự án chung giữa Cơ quan Công viên Thiên nhiên Israel và Quỹ Thành phố David.
Việc tìm thấy hiện vật có giá trị lịch sử như vậy trong một cuộc khai quật khảo cổ học khoa học đã loại bỏ khả năng bị làm giả - điều vẫn thường xảy ra khi hiện vật được mua lại trên thị trường cổ vật.
Mảnh gốm được tìm thấy trong lớp đất bị cuốn xuống kênh thoát nước trung tâm thành phố từ thời Đền Thờ Thứ Hai (khoảng 2.000 năm trước).
Rất có thể lớp đất này có nguồn gốc từ sự sụp đổ của một cấu trúc thuộc thời kỳ Đền Thờ Thứ Nhất, trong khu vực không còn lưu giữ được hệ thống kênh thoát nước sau này - qua đó cho phép tiếp cận các lớp đất cổ hơn.
Vị trí khai quật nằm ở sườn đông của Đồi Phía Tây Jerusalem, một trong những nơi gần Núi Đền nhất về phía tây từng phát hiện được dấu tích thời Đền Thờ Thứ Nhất trong ngữ cảnh nguyên bản - điều này khiến phát hiện càng thêm giá trị trong việc hiểu rõ về quá trình phát triển chính trị và đô thị thời kỳ này.
Theo Tiến sỹ Ayala Zilberstein, giám đốc khai quật, dòng chữ là bằng chứng trực tiếp về thư từ chính thức giữa Đế chế Assyria và Vương quốc Judah.
Ông nói: "Phát hiện này củng cố hiểu biết của chúng ta về mức độ hiện diện của Assyria tại Jerusalem và ảnh hưởng sâu rộng của họ đến các hoạt động chính sự của Vương quốc Judah. Nó cũng phản ánh tầm quan trọng của khu dân cư mới phát triển thời đó trên sườn đồi phía tây Núi Đền - có vẻ như là trung tâm hoạt động của các nhân vật quyền lực và quý tộc.”
Tiến sỹ Peter Zilberg và Tiến sỹ Filip Vukosavović nhận định mảnh gốm có thể là phần còn lại của một ấn tín hoàng gia - dùng để niêm phong thư từ hoặc mệnh lệnh chính thức từ hoàng triều Assyria.
Các chuyên gia cho biết các loại ấn tín này thường kèm theo một dòng chữ ngắn bằng hình nêm Assyria, ghi nội dung hoặc nơi gửi đến của văn kiện. Kích thước và hình dạng của chúng khác biệt so với các ấn tín địa phương của Judah.
Nội dung dòng chữ củng cố giả thuyết rằng tài liệu gốc liên quan đến việc chậm trễ trong thanh toán thuế hoặc nghĩa vụ khác. Văn bản ghi rõ thời hạn thanh toán là “ngày mùng 1 tháng Av” - theo lịch dùng chung giữa vùng Lưỡng Hà và Judah.
Đặc biệt, dòng chữ đề cập đến một chức danh Assyria là “người giữ dây cương” - một quan chức cao cấp, chuyên truyền đạt mệnh lệnh thay mặt hoàng gia. Đây là một vai trò đã được xác nhận trong các kho lưu trữ hành chính Assyria.
Dù mảnh gốm không nêu rõ tên vị vua Judah nhận được văn kiện, nhưng dựa vào niên đại và nội dung, các nhà nghiên cứu cho rằng nó có thể liên quan đến triều đại của vua Hezekiah, Manasseh hoặc thời kỳ đầu của vua Josiah - khi Judah là chư hầu của Assyria./.