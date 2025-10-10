Ẩn số iPhone Fold: Siêu phẩm đè bẹp đối thủ hay mãi chỉ là giấc mơ?

Một báo cáo phân tích mới vừa được công bố đã làm dấy lên nhiều đồn đoán về việc Apple đang thử nghiệm thiết kế khung máy cho mẫu iPhone Fold - chiếc iPhone gập đầu tiên của hãng. Theo nhà phân tích Jeff Pu, Apple có thể sử dụng khung lai giữa nhôm và titan cho thiết bị này.

Một concept iPhone Fold. Ảnh: AppleInsider

Dù báo cáo không tiết lộ chi tiết kỹ thuật, nguồn tin cho rằng phần khung chính của máy sẽ làm bằng nhôm nhẹ, trong khi bản lề gập - bộ phận chịu áp lực lớn nhất - sẽ được chế tạo từ hợp kim titan dạng “Liquid Metal”. Đây là vật liệu siêu bền, có thể uốn dẻo, thường được sản xuất bằng công nghệ đúc áp lực, rất phù hợp cho các bộ phận chuyển động như bản lề.

Thiết kế: Hai chiếc iPhone Air gắn liền bằng bản lề?

Những tin đồn trước đây cho rằng iPhone Fold sẽ có hình dáng giống hai chiếc iPhone Air ghép lại với nhau bằng một bản lề trung tâm. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều câu hỏi xoay quanh chất liệu mà Apple sẽ chọn để tạo nên một thiết bị gập siêu mỏng, đủ nhẹ nhưng vẫn bền bỉ.

Các nhà phân tích từng đề xuất Apple nên dùng thép không gỉ như trên dòng Pro để tăng độ cứng, nhưng điều đó khiến máy quá nặng. Trong khi đó, nhôm giúp giảm đáng kể khối lượng, và titan ở các điểm bản lề sẽ mang lại sự chắc chắn cần thiết.