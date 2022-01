Án phạt nào dành cho dì ghẻ vụ bé 8 tuổi tử vong?

Công an TP.HCM cho biết, đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai, tạm trú quận Bình Thạnh) về tội “Giết người”.

Đồng thời, Cảnh sát Điều tra (CSĐT) cũng tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm đối với Nguyễn Kim Trung Thái (36 tuổi, ngụ quận 1, tạm trú quận Bình Thạnh) về tội “Hành hạ người khác" và “Che giấu tội phạm”.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM bổ sung tội danh đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang, thêm tội "Giết người"

Trao đổi với VietNamNet sáng 5/1, tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường đưa ra quan điểm cho rằng, với kết quả điều tra từ việc khôi phục camera an ninh căn hộ chung cư nơi xảy ra sự việc Trang đánh đập tàn nhẫn cháu bé từ lúc 14h đến 18h ngày 22/12 cho thấy, hành vi này có dấu hiệu rất rõ ràng của tội Giết người, theo điều 123 BLHS với lỗi cố ý gián tiếp. Bởi vậy, việc cơ quan điều tra chuyển tội danh là chính xác.

Vẫn theo luật sư, bị can đã dùng cây gỗ to dài cả mét đánh nhiều lần vào những vùng trọng yếu trên cơ thể cháu bé và đạp chân người lớn to khoẻ (ở tư thế đứng đạp mạnh) nhiều lần vào vùng bụng, mông, âm hộ, ngực của cháu bé trong tình trạng không có khả năng tự vệ.

Trong trường hợp này, bị can bắt buộc phải nhận thức được rằng, hành vi đó có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của cháu bé.

Theo quy định của pháp luật, gậy gỗ được xác định là hung khí nguy hiểm, là vật cứng, chắc, có khả năng gây sát thương nghiêm trọng, thậm chí có thể tước đoạt tính mạng con người, nên việc sử dụng hung khí nguy hiểm này để đánh người dẫn đến nạn nhân tử vong thì có thể xử lý về tội Giết người.