An ninh thắt chặt nhiều vòng ở đại lễ 30/4

Bộ Công an và Bộ Quốc phòng điều động lượng lớn cán bộ, chiến sĩ cùng chó nghiệp vụ vào công tác kiểm tra an ninh tại đại lễ 30/4 ở TPHCM, đảm bảo sự kiện diễn ra tuyệt đối an toàn.

Khuya 29/4, lực lượng CSCĐ được triển khai, bố trí nhiều chiến sĩ làm công tác đảm bảo an ninh trật tự dọc các tuyến đường trung tâm TPHCM (Ảnh: Lê Trai). Hai chiến sĩ công binh mang theo máy rà chất nổ đi kiểm tra dọc các tuyến đường dự kiến có đoàn diễu binh đi qua (Ảnh: Ngọc Tân). Đại tá Trần Hồng Minh - Phó giám đốc Công an TPHCM - có mặt từ rất sớm trước khu vực Hội trường Thống Nhất để chỉ đạo các lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, hướng dẫn người dân đến khu vực phù hợp để xem diễu binh (Ảnh: Lê Trai). Các khu vực có đông người dân đến xếp chỗ từ sớm được bố trí nhiều cán bộ chiến sĩ, giúp ổn định trật tự từ chiều 29/4 đến sáng 30/4. Tại cổng kiểm soát các đơn vị vào làm nhiệm vụ lễ khai mạc trên đường Lê Duẩn, lực lượng an ninh bố trí cổng từ để kiểm tra soi chiếu, giám sát chặt chẽ người ra, vào (Ảnh: Thành Đông). Chó nghiệp vụ được huy động để kiểm tra tại khu vực cổng kiểm soát (Ảnh: Thành Đông). Với các loại thẻ sự kiện được BTC cấp phát chỉ được vào cổng từ 3h30 đến 5h30 ngày 30/4. Thẻ tác nghiệp D, D2, D4 của báo chí đi theo cổng số 3 đặt ở đường Pasteur - Hàn Thuyên. Thẻ A, B, C sẽ tập trung ở đường Phạm Ngọc Thạch - Alexandre de Rhodes (Ảnh: Thành Đông). Các cán bộ chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ túc trực kiểm soát chặt chẽ người ra, vào tại khu vực lễ đài chính dành cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước và quan khách quốc tế, Mẹ Việt Nam Anh hùng, cựu chiến binh, người có công... (Ảnh: Thành Đông). Người ra vào được kiểm tra nghiêm ngặt, đối chiếu với thẻ sự kiện đã được BTC cấp phát (Ảnh: Thành Đông). Một số tuyến đường như Lê Lợi, Bạch Đằng... đến 4h sáng 30/4 vẫn còn nhiều phương tiện bị kẹt lại từ đêm qua (Ảnh: Khoa Nguyễn). Lượng người đổ về khu vực trung tâm quá đông, kèm với việc chặn đường nhiều tuyến phố khiến dòng phương tiện kéo dài không thể ra khỏi tuyến đường sắp diễn ra lễ diễu binh. 5h sáng 30/4, lực lượng CSGT đã phân luồng, giải tỏa tương đối thông thoáng dòng phương tiện ùn ứ tại ngã tư Lê Lợi - Nguyễn Huệ (Ảnh: An Huy). Bên trong khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, hàng chục nghìn người đã sẵn sàng chào đón màn biểu diễn của không quân và các khối diễu binh, diễu hành đi ngang qua. Khu vực bến Bạch Đằng đã chật kín người dân và du khách (Ảnh: Hải Long).