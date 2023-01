Ăn những món này để giảm căng thẳng sau kỳ nghỉ

Đối với nhiều người, kỳ nghỉ lễ là khoảng thời gian tràn ngập quà tặng và tiệc tùng với bạn bè hoặc gia đình, chưa kể đến những bữa ăn ngon. Tuy nhiên, những cuộc gặp gỡ khó xử và việc chuẩn bị bữa ăn kéo dài cả ngày khiến nhiều người cảm thấy căng thẳng hơn trong kỳ nghỉ.

Theo Eat This Not That, bạn có thể chuẩn bị một số loại thực phẩm giúp giảm mức độ căng thẳng bằng cách kiểm soát lượng cortisol.

Chuyên gia dinh dưỡng Trista Best cho biết: "Cortisol là một loại hormone được sản xuất bởi tuyến thượng thận nằm phía trên thận. Cortisol tham gia vào nhiều chức năng khác nhau trong cơ thể, bao gồm điều chỉnh quá trình trao đổi chất, duy trì huyết áp và giúp cơ thể đối phó với căng thẳng".

Ngoài ra, cortisol được sản xuất để đối phó với căng thẳng và lượng đường trong máu thấp. Khi cơ thể bị căng thẳng, não sẽ giải phóng một loại hormone gọi là hormone giải phóng corticotropin (CRH), kích thích giải phóng cortisol từ tuyến thượng thận.

Chuyên gia dinh dưỡng Trista Best giải thích: "Cortisol giúp tăng lượng đường trong máu bằng cách chuyển đổi protein và chất béo thành glucose, có thể được sử dụng làm nguồn năng lượng. Bên cạnh đó, cortisol được sản xuất và giải phóng suốt cả ngày, với mức độ thường cao nhất vào buổi sáng và thấp nhất vào ban đêm. Đây được gọi là 'nhịp điệu cortisol'. Sự gián đoạn trong nhịp điệu cortisol, chẳng hạn do căng thẳng mạn tính gây ra, có thể dẫn đến những hậu quả tiêu cực cho sức khỏe".