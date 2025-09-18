Án mạng từ chuyện nẹt pô xe còn thách thức người khác

HUỲNH DU| 18/09/2025 18:01

Trong cơn nóng giận do bị hại nẹt pô xe còn thách thức, bị cáo Hồ vào nhà lấy dao đâm người này tử vong.

Ngày 18-9, TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên phạt bị cáo Trần Lâm Hồ (48 tuổi) 18 năm tù về tội giết người, đồng thời buộc bồi thường cho gia đình bị hại hơn 160 triệu đồng.

Phiên tòa xét xử bị cáo Trần Lâm Hồ. Ảnh: HUỲNH DU

Theo hồ sơ vụ án, tối 13-7-2024, Hồ cùng nhóm bạn nhậu trước sân nhà.

Khi đó, anh NQV chạy xe máy ngang qua, rồi nẹt pô và có hành vi “nhìn đểu” nhóm của Hồ. Cho rằng bị thách thức, Hồ bực tức, nhưng sau khi đuổi theo bất thành đã quay lại uống rượu tiếp.

Bị cáo Trần Lâm Hồ tại phiên tòa. Ảnh: HUỲNH DU

Một lát sau, khi thấy anh V quay lại và dừng xe trước nhà hàng xóm sát vách, Hồ lớn tiếng chất vấn: “Mày làm gì đi ngang nhà tao mày nẹt pô hoài vậy?”.

Đáp lại, V cãi: “Xe tao tao nẹt, mày muốn gì, chơi hôn”.

Trong cơn nóng giận, Hồ vào nhà lấy dao, lao đến đâm hai nhát khiến anh V gục ngã. Nạn nhân dù được người thân đưa đi cấp cứu nhưng tử vong trên đường.

Gây án xong, Hồ đến công an đầu thú.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hồ 18 năm tù về tội giết người. Ảnh: HUỲNH DU

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo mang tính côn đồ, đặc biệt nguy hiểm, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà tước đoạt sinh mạng người khác.

Do đó, cần thiết phải cách ly bị cáo khỏi xã hội trong một thời gian dài để răn đe, phòng ngừa chung.

