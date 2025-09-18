Án mạng từ chuyện nẹt pô xe còn thách thức người khác

Một lát sau, khi thấy anh V quay lại và dừng xe trước nhà hàng xóm sát vách, Hồ lớn tiếng chất vấn: “Mày làm gì đi ngang nhà tao mày nẹt pô hoài vậy?”.

Đáp lại, V cãi: “Xe tao tao nẹt, mày muốn gì, chơi hôn”.

Trong cơn nóng giận, Hồ vào nhà lấy dao, lao đến đâm hai nhát khiến anh V gục ngã. Nạn nhân dù được người thân đưa đi cấp cứu nhưng tử vong trên đường.