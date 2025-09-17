Ẩn họa từ rò rỉ dữ liệu doanh nghiệp

Mới đây, dữ liệu của Công ty CP Dịch vụ Giao Hàng Nhanh (GHN) và Công ty CP Công nghệ Sapo (gọi tắt là Sapo), doanh nghiệp (DN) cung cấp giải pháp thương mại điện tử, đã bị rao bán trên một diễn đàn quốc tế của hacker.

Hàng triệu dữ liệu bị rò rỉ

Theo nội dung đăng tải trên diễn đàn, dữ liệu của GHN là thông tin đơn hàng được trích xuất từ năm 2023, bao gồm tên người mua, số điện thoại, địa chỉ nhận hàng, chi tiết sản phẩm, mã vận đơn và thời gian giao dịch. "Tôi có hàng triệu thông tin, có thể bán toàn bộ hoặc chia ra theo từng gói. Giá cả có thể thương lượng, hãy liên hệ" - một tài khoản trên diễn đàn viết.

Tài khoản trên cũng đăng tải dữ liệu bị rò rỉ của Sapo, chủ yếu là dữ liệu mua sắm và thông tin khách hàng. Thời gian trích xuất dữ liệu được ghi nhận vào năm 2025. Các tệp tin này đã có hàng chục lượt tải xuống.