An Giang yêu cầu tạm dừng 2 điểm tham quan du lịch chưa được cấp phép

Ngày 4/3, thông tin từ UBND tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa có văn bản yêu cầu Công ty Cổ phần Du lịch An Giang tạm dừng hoạt động đối với những điểm tham quan, khu vực xây dựng chưa được cấp phép.

UBND tỉnh An Giang cũng giao Sở VHTT-DL tỉnh phối hợp với các Sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, xem xét mức độ vi phạm của Công ty Cổ phần Du lịch An Giang tại “Điểm tham quan Điện Mặt trời An Hảo” và “Điểm du lịch Đồi Tức Dụp”, thực hiện xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.