An Giang: Vị Giáo cả người Chăm tích cực bảo vệ đường biên

Chúng tôi cùng đi với Thiếu tá Nguyễn Hữu Hàn, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình đến Thánh đường Mukarromah - nơi diễn ra mọi sinh hoạt văn hóa cộng đồng, tín ngưỡng, tôn giáo của đồng bào Chăm, để gặp gỡ Giáo cả A Ly; giữa lúc Giáo cả đang tiến hành nghi lễ cầu nguyện trong ngày.

Giáo cả A Ly phấn khởi nói: “Các chú Bội đội Biên phòng (BĐBP) đã đến thì tốt quá! Trước lúc tiến hành nghi lễ cầu nguyện, tôi lồng ghép tuyên truyền cho bà con các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phân tích thiệt hơn để chấm dứt tình trạng một số bà con sang Campuchia thuê đất sản xuất, khai thác thủy sản trái phép”.

Giáo cả A Ly phối hợp với cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình tuyên truyền Luật biên giới quốc gia cho đồng bào dân tộc Chăm tại Thánh đường Mukarromah, xã Khánh Bình, huyện An Phú.

Hàng tuần, Giáo cả A Ly luôn dành ngày thứ 6 để tuyên truyền, vận động bà con trên địa bàn không nghe theo các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch... nhằm chia rẽ đoàn kết nội bộ; vận động nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế, xã hội.

Đặc biệt, trong các nôi dung tuyên truyền ông thường xuyên nhắc nhở bà con tham gia giữ gìn biên giới, cột mốc quốc gia, tích cực phối hợp với Bộ đội Biên phòng, khi có vấn đề phát sinh trên địa bàn là báo ngay cho Đồn Biên phòng để xử lý. Giáo cả A Ly còn vận động bà con giáo dân, không buôn bán hàng cấm, hàng lậu, hàng giả... Mỗi lần họp dân, ông đều mời cán bộ Biên phòng xuống dự, cùng phối hợp tuyên truyền, từ đó tạo được sự gần gũi giữa cộng đồng dân tộc Chăm với cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng.

Trong cao điểm dịch Covid-19, Giáo cả A Ly luôn tích cực tuyên truyền cho bà con đồng bào Chăm thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, không tập trung đông người; thực hiện khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế; chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19; cài đặt và sử dụng phần mềm khai báo y tế trên điện thoại di động... Đồng thời, vận đồng bà con đồng bào Chăm chấp hành nghiêm đối với 5 không: Không xuất cảnh, nhập cảnh trái phép; Không tham gia tiếp tay, đưa đón, bao che, môi giới người xuất, nhập cảnh trái phép; không tập kết, tàng trữ, vận chuyển, mua bán hàng cấm, hàng nhập lậu; không tuyên truyền, chia sẻ các thông tin, nội dung, hình ảnh không chính thống liên quan đến tình hình dịch bệnh Covid-19 trên các trang mạng xã hội.

Giáo cả A Ly phát biểu tại Hội nghị Tuyên dương Người có uy tín tiêu biểu trong phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh, an ninh biên giới quốc gia”.

Giáo cả A Ly chia sẻ: “Tôi cùng các thành viên khác trong Ban Giáo cả đã phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng, tích cực vận động bà con giáo dân nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, phòng, chống tội phạm, giáo dục con em, người thân trong gia đình, tộc họ mình không phạm tội, vi phạm pháp luật. Chăm lo lao động sản xuất, giữ gìn phong tục tập quán, bản sắc văn hóa dân tộc, không nghe, không tin theo luận điệu tuyên truyền của kẻ xấu, thực hiện tốt quy ước, hương ước của các ấp... Đến nay, 100% bà con người Chăm trên địa bàn xã Khánh Bình thực hiện cam kết “Người Chăm xã Khánh Bình nói không với tội phạm và tệ nạn xã hội”.

Cả cuộc đời gắn bó với mảnh đất vùng biên, Giáo cả A Ly thông thạo từng gốc cây, bờ ruộng tiếp giáp với nước láng giềng. Khi Chỉ thị số 34/CT-BTL ngày 24-6-2003 của Bộ Tư lệnh BĐBP về “Tổ chức phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và an ninh trật tự khóm, ấp khu vực biên giới” và sau này là Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 09-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” được phát động, Giáo cả A Ly và gia đình luôn đi đầu hưởng ứng, tham gia thực hiện một cách tích cực nhất. Đồng thời, ông vận động tín đồ tham gia các Tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới, bản thân ông cũng trực tiếp đi tuần tra bảo vệ biên giới, vệ sinh, phát quang khu vực mốc quốc giới.

Đặc biệt, Giáo cả A Ly còn thường xuyên tổ chức các hoạt động kết nối, thắt chặt tình đoàn kết với người dân nước bạn, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, giúp nhân dân hai bên biên giới sinh sống hòa thuận, đoàn kết.

Giáo Cả A Ly - 1 trong 40 đại biểu là Người có uy tín tiêu biểu trong phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động mà đến nay, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn xóm Chăm xã Khánh Bình, huyện An Phú đã chuyển biến tích cực, không có tình trạng người dân uống rượu, đánh nhau, không có người vi phạm pháp luật, vi phạm giao thông... Đặc biệt, nhờ vào sự gắn kết, phối hợp giữa Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình và bà con mà tình hình trộm cắp đã bị “xóa sổ” trên địa bàn. Người dân chăm lo lao động, tích cực tham gia phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, đặc biệt là tham gia vào việc đảm bảo an ninh, trật tự ở nơi cư trú, mạnh dạn phát hiện, cung cấp, tố giác tội phạm; sẵn sàng hỗ trợ lực lượng chức năng truy bắt đối tượng có hành vi phạm tội.

“Tôi luôn dặn mình phải sống trọn đạo, đẹp đời, luôn cống hiến hết tâm huyết, trí tuệ, ra sức vun đắp cho đời sống của đồng bào Chăm, góp phần vào sự phát triển chung của toàn xã hội”- Giáo cả A Ly nói.

Với những đóng góp thầm lặng trên mảnh đất biên giới xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang, ông A Ly, Giáo cả Thánh đường Mukarromah được cả cộng đồng dân tộc Chăm kính trọng, noi gương. Ông là một trong 40 đại biểu được Trung ương Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Tư lệnh BĐBP tuyên dương “Người có uy tín, tiêu biểu trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”.