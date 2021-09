Mời bạn về thăm An Giang, vùng đất miền biên viễn với đất đai sông nước trù phú, nhiều thắng cảnh nức tiếng và những món ăn dân dã làm say lòng bao du khách.

Nhắc đến du lịch ở các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long (miền Tây Nam bộ), không thể không nhắc đến vùng đất miền biên viễn An Giang, tỉnh giáp ranh với Campuchia. Với tỉnh lỵ là thành phố Long Xuyên nằm cách TP.HCM khoảng 180 km, du khách dễ dàng tiếp cận An Giang bằng các phương tiện giao thông đường bộ. Nếu đã một lần đặt chân đến An Giang, không du khách nào có thể quên được vẻ bình yên và thu hút của mảnh đất này.

Phong cảnh thiên nhiên đa dạng

Được thiên nhiên ưu ái, An Giang có đủ các loại hình cảnh quan từ sông suối, kênh rạch, đồng bằng cho đến núi đồi. Các thắng cảnh thiên nhiên nổi tiếng ở miền biên viễn này có thể kể ra như: rừng tràm Trà Sư, hồ Ôtuksa, suối Ôtuksa, hồ Tà Pạ, núi Sam, núi Cấm,…

Nét đẹp rừng tràm Trà Sư An Giang

Hồ Tà Pạ mát xanh

Với đất đai trù phú, khí hậu ôn hòa, du khách có thể du lịch An Giang vào bất cứ mùa nào trong năm. Tầm tháng 8 âm lịch, An Giang vào mùa nước nổi – mùa du lịch đẹp nhất trong năm, cũng là mùa no ấm của người địa phương chân lấm tay bùn bởi các loại thủy sản trời cho theo nước lũ kéo về. Khoảng tháng 6 và tháng 12 hàng năm, nếu đến An Giang vào đúng mùa gặt, du khách sẽ được tận mắt chứng kiến những cánh đồng lúa chín bạt ngàn vàng óng trong nắng.