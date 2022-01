An Giang rút lui khỏi hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam

Câu lạc bộ An Giang rút lui khỏi giải hạng Nhất quốc gia 2022 đồng nghĩa với việc họ gián tiếp từ bỏ suất thi đấu đang sở hữu trong hệ thống chuyên nghiệp Việt Nam. Căn cứ theo Quy chế bóng đá chuyên nghiệp, án phạt cho hành động này là giáng đội bóng xuống hạng Ba. Nghĩa là An Giang chỉ có thể lựa chọn giữa việc làm lại từ đầu hoặc giải thể.

Cũng theo vị lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh An Giang, các cầu thủ trẻ An Giang được đào tạo vẫn tiếp tục do Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao An Giang quản lý. Đây sẽ là nòng cốt của đội bóng tham dự hạng đấu thấp hơn trong thời gian tới. Hy vọng, câu lâc bộ An Giang sẽ sớm quay trở lại, khó khăn chỉ là vấn đề tạm thời.