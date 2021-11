An Giang dừng các hoạt động vui chơi để tưởng niệm nạn nhân Covid-19

Your browser does not support the audio element.

Ông Trần Anh Thư - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, căn cứ vào các văn bản của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, TPHCM về tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sỹ hy sinh trong đại dịch Covid-19; công văn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc dừng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí trong thời điểm tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong vì dịch Covid-19…

UBND tỉnh An Giang yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, các cơ sở vui chơi, giải trí dừng, hoãn tổ chức các sự kiện chào mừng, hoạt động lễ hội, thi đấu thể thao và hoạt động vui chơi, giải trí trong thời gian diễn ra Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19 (bắt đầu từ 20h, ngày 19/11; thời lượng kéo dài khoảng từ 30-45 phút).