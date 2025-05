Ấn Độ và Pakistan tiếp tục trục xuất nhà ngoại giao

Ngày 21/5, Bộ Ngoại giao Ấn Độ tuyên bố một nhân viên của Đại sứ quán Pakistan tại New Delhi là người “không được hoan nghênh” và yêu cầu người này rời khỏi lãnh thổ Ấn Độ trong vòng 24 giờ. Theo thông cáo chính thức, nhân viên này bị cáo buộc có các hành vi không phù hợp với địa vị ngoại giao.

Đáp lại, ngày 22/5, Pakistan cũng ra thông báo trục xuất một nhân viên của Đại sứ quán Ấn Độ tại Islamabad với lý do tương tự. Đây là lần thứ hai chỉ trong vòng 10 ngày, hai nước láng giềng Nam Á trục xuất các nhà ngoại giao của nhau.

Nhân viên an ninh Ấn Độ đứng gác trên đường cao tốc dẫn tới Pahalgam thuộc khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, ngày 23/4/2025. Ảnh: Reuters

Trước đó, sau vụ khủng bố ngày 22/4 tại vùng lãnh thổ Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, nước này đã trục xuất 3 tùy viên quân sự thuộc các quân chủng Lục quân, Hải quân và Không quân tại Đại sứ quán Pakistan ở New Delhi. Các vị trí tương ứng của Ấn Độ tại Islamabad cũng đã được rút về nước. Ngoài ra, Ấn Độ và Pakistan cũng cắt giảm quy mô phái bộ ngoại giao của nước kia xuống còn 30 người, giảm mạnh so với con số 55 trước đó.

Theo thông lệ, việc trục xuất nhà ngoại giao của nhau là một trong những phản ứng ngoại giao mạnh mẽ nhất, thường chỉ được sử dụng khi quan hệ giữa hai nước trở nên xấu đi. Những động thái liên tiếp này cho thấy bất đồng giữa Ấn Độ và Pakistan vẫn âm ỉ, dù trước đó hai bên đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn sau xung đột vũ trang tại Kashmir.

Cộng đồng quốc tế đang kêu gọi hai nước kiềm chế và nối lại đối thoại nhằm giải quyết các bất đồng qua con đường ngoại giao và luật pháp quốc tế. Trong bối cảnh hiện tại, việc duy trì các kênh liên lạc và thể hiện thiện chí chính là chìa khóa để giảm thiểu nguy cơ va chạm không cần thiết và hướng tới một môi trường an ninh bền vững hơn.