Ấn Độ - Trung Quốc nối lại các chuyến bay thẳng từ cuối tháng 10

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Ấn Độ ngày 2/10 cho biết, các cơ quan hàng không dân dụng Ấn Độ và Trung Quốc đang tiến hành các cuộc thảo luận kỹ thuật để khôi phục dịch vụ bay thẳng tại một số sân bay được chỉ định. Việc khôi phục hoạt động hàng không trực tiếp sẽ gắn với lịch bay mùa đông, tùy thuộc vào kế hoạch kinh doanh của các hãng hàng không cũng như việc đáp ứng các tiêu chuẩn vận hành và an toàn.

Trong khuôn khổ này, các cuộc đàm phán về Thỏa thuận Dịch vụ Hàng không cũng được hai bên cân nhắc nhằm sửa đổi hoặc duy trì cơ chế hiện hành, tạo điều kiện cho việc tái khởi động càng sớm càng tốt. Hãng hàng không Ấn Độ IndiGo đã công bố sẽ khai thác trở lại tuyến Kolkata – Quảng Châu, thủ phủ tỉnh Quảng Đông từ ngày 26/10 với tần suất một chuyến bay thẳng mỗi ngày. Hãng cũng dự kiến mở thêm đường bay trực tiếp giữa thủ đô New Delhi và thành phố Quảng Châu khi được cấp phép và bảo đảm các điều kiện kỹ thuật.

Hãng hàng không Ấn Độ Indigo có kế hoạch mở lại đường bay thẳng Ấn Độ và Trung Quốc vào cuối tháng 10. (Ảnh: X)

Việc khôi phục đường bay thẳng được đánh giá sẽ mang lại nhiều lợi ích, từ thúc đẩy du lịch, tăng cường thương mại cho tới mở rộng hợp tác giáo dục và học thuật. Đây còn là bước đi mang tính biểu tượng trong tiến trình cải thiện quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn của châu Á.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn đối mặt không ít thách thức. Các hãng hàng không Ấn Độ được yêu cầu đáp ứng hàng loạt quy định khắt khe về quyền cất hạ cánh, cấp phép khai thác, đào tạo phi công cũng như tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn an toàn tại các sân bay Trung Quốc. Bên cạnh đó, việc tái khởi động dịch vụ bay trực tiếp phải được triển khai thận trọng, nhằm tránh gây quá tải cho hạ tầng hàng không và đảm bảo chất lượng dịch vụ ổn định, bền vững.