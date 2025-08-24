Ấn Độ tạm ngừng dịch vụ bưu chính quốc tế đến Mỹ

Theo quy định mới, bắt đầu từ ngày 29/8, Mỹ sẽ chấm dứt hoàn toàn chính sách miễn thuế đối với các bưu kiện có giá trị dưới 800 USD. Chính sách này vốn cho phép hàng hóa giá trị thấp nhập khẩu vào Mỹ mà không phải chịu thuế và chỉ cần thủ tục hải quan tối thiểu. Sắc lệnh Hành pháp số 14324 do Tổng thống Donald Trump ban hành ngày 30/7 đã mở rộng việc bãi bỏ chính sách này từ phạm vi áp dụng riêng cho Trung Quốc và Hong Kong (Trung Quốc) sang toàn cầu.

Ảnh minh họa: Shutter Stock

Theo sắc lệnh, mọi bưu phẩm quốc tế gửi đến Mỹ, bất kể giá trị, đều sẽ phải chịu thuế nhập khẩu theo khuôn khổ Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA). Tuy nhiên, thư từ, tài liệu và quà tặng có giá trị không vượt quá 100 USD sẽ vẫn được miễn thuế. Điều này đồng nghĩa ngay cả các kiện hàng nhỏ lẻ, vốn trước đây không bị tính thuế, nay cũng phải chịu nghĩa vụ hải quan mới.

Trước thay đổi chính sách của Mỹ, các hãng vận chuyển và đối tác logistics cho biết họ chưa đủ năng lực kỹ thuật và quy trình để thu thuế trực tiếp trên từng kiện hàng theo yêu cầu của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP). Vì thế, nhiều hãng hàng không buộc phải ngừng tiếp nhận bưu phẩm vận chuyển đi Mỹ, dẫn đến quyết định tạm ngừng dịch vụ của Cục Bưu chính Ấn Độ.