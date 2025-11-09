Ấn Độ siết chặt an ninh biên giới sau các vụ vượt ngục ở Nepal

Tại bang Bihar, giáp biên giới Nepal, trong ngày 10/9, cơ quan chức năng đã bắt giữ 21 người được cho là tù nhân vượt ngục từ nhà tù Jaleshwar. Các đồn cảnh sát trong khu vực lập tức được đặt trong tình trạng báo động. Xe buýt và các phương tiện giao thông bị kiểm tra nghiêm ngặt để ngăn chặn các đối tượng vượt ngục trà trộn. Lực lượng Biên phòng Ấn Độ phối hợp cùng cảnh sát địa phương tăng cường tuần tra, đặc biệt tại các cửa khẩu nhỏ và đường mòn xuyên biên giới.

Trước đó, các vụ vượt ngục đã xảy ra trong bối cảnh biểu tình bạo lực lan rộng. Tại nhà tù Jaleshwar, hàng trăm người biểu tình phá cổng, đốt tường, giải thoát khoảng 570 tù nhân. Nhà tù Nakhu ở Lalitpur, ngay trung tâm thủ đô Kathmandu, cũng bị tấn công, hồ sơ bị đốt cháy, hàng trăm phạm nhân lợi dụng hỗn loạn bỏ trốn. Ở Rautahat, phần lớn tù nhân tại một trại giam ở đây đã đào thoát.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm soát người qua lại tại bang Bihar, giáp biên giới Nepal. Ảnh: PTI

Trong một số trường hợp, quân đội Nepal đã phải nổ súng ngăn chặn. Báo chí địa phương đưa tin một số trại giam trẻ vị thành niên cũng xảy ra xô xát giữa quản giáo và tù nhân, khiến nhiều người bị thương.

Ấn Độ có chung đường biên giới dài 1.751 km với Nepal, trải dài qua năm bang gồm Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, Tây Bengal và Sikkim. Địa hình mở, cùng cộng đồng dân cư sinh sống tại cả hai phía biên giới, khiến việc kiểm soát càng phức tạp trong bối cảnh bất ổn. Hiện nay, Lực lượng Biên phòng Ấn Độ đã tăng cường chốt kiểm tra, yêu cầu xác minh giấy tờ tùy thân của mọi người qua lại. Nhiều huyện biên giới của bang Uttar Pradesh và Bihar ban bố cảnh báo an ninh. Tuyến xe buýt quốc tế Kathmandu – Maitri cũng đã bị đình chỉ. Hoạt động thương mại qua lại bị đình trệ.

Chính quyền trung ương Ấn Độ yêu cầu phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng biên phòng, cảnh sát bang và cơ quan tình báo. Các làng mạc ven biên giới được giám sát nghiêm ngặt, những tuyến đường dân sinh không chính thức bị kiểm tra gắt gao.