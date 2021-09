Ấn Độ sắp xuất khẩu vắc xin, Mỹ bỏ hạn chế đi lại với châu Âu

Ấn Độ tái khởi động xuất khẩu vắc xin Covid-19 vào tháng 10 tới. Ảnh: Reuters

Tuần trước, Reuters đưa tin rằng Ấn Độ đang xem xét tái khởi động sớm việc xuất khẩu vắc xin Covid-19. Quốc gia này từng tặng hoặc bán hơn 66 triệu liều vắc xin cho gần 100 quốc gia khác, trước khi ngừng xuất khẩu để đối phó với làn sóng lây nhiễm tăng vọt trong nước hồi tháng 4 năm nay.



Cho đến nay, khoảng 64% dân số Ấn Độ đã được tiêm ít nhất 1 liều vắc xin Covid-19, trong đó 22% đã được tiêm đủ 2 liều. Tốc độ tiêm chủng của quốc gia Nam Á này đã tăng vọt kể từ tháng trước, đặc biệt sau khi nhà sản xuất vắc xin lớn nhất thế giới, Viện Huyết thanh Ấn Độ, tăng gấp 3 lần sản lượng vắc xin của AstraZeneca so với tháng 4, lên tới hơn 200 triệu liều/tháng.



Chính phủ New Delhi đặt mục tiêu sẽ hoàn tất việc tiêm chủng cho toàn bộ 944 triệu người trưởng thành ở Ấn Độ ngay trong tháng 12 năm nay.



Mỹ dỡ bỏ các hạn chế đi lại với châu Âu



Chính phủ Tổng thống Joe Biden hôm 20/9 tuyên bố, Mỹ sẽ dỡ bỏ các hạn chế đi lại và cho phép nhập cảnh những người đã được tiêm đủ liều vắc xin Covid-19 từ Anh và các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) từ tháng 11 tới.



Tuyên bố trên sẽ đặt dấu chấm hết cho các lệnh cấm đi lại với châu Âu được chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump áp đặt cách đây hơn 18 tháng.



Ngoài Vương quốc Anh và 26 quốc gia thuộc khối Schengen, những hạn chế đi lại cũng sẽ được Mỹ nới lỏng đối với du khách từ các nước Ireland, Trung Quốc, Iran, Brazil, Nam Phi và Ấn Độ.



Song theo Jeffrey Zients - điều phối viên ứng phó với dịch Covid-19 của Tổng thống Joe Biden, người nhập cảnh từ các nước trên cần phải cung cấp xác nhận đã tiêm đủ liều vắc xin Covid-19 và xét nghiệm âm tính với virus corona trong vòng 72 giờ trước khi khởi hành.



Đáng chú ý, động thái dỡ bỏ các hạn chế đi lại được đưa ra trong bối cảnh Mỹ vừa vượt mức 675.000 ca tử vong bởi Covid-19, theo số liệu mới nhất của Đại học John Hopkins.



Indonesia ghi nhận số ca nhiễm mới thấp



Indonesia hôm 20/9 ghi nhận 1.932 ca nhiễm Covid-19 mới, mức thấp nhất kể từ tháng 8/2020.



Từng là tâm dịch ở châu Á, với gần 4,2 triệu ca nhiễm và hơn 140.000 ca tử vong, hiện số ca nhiễm mới ở Indonesia đã giảm tới 98% so với mức đỉnh điểm hồi tháng 7, theo ông Luhut Pandjaitan, Bộ trưởng phụ trách ứng phó với dịch Covid-19.



Tuy nhiên, Bộ trưởng Pandjaitan cũng cảnh báo nguy cơ bùng phát những ca nhiễm mới, và cho biết các quy trình kiểm dịch sẽ được tăng cường tại các điểm nhập cảnh. "Một trong những rủi ro đến từ nước ngoài vì số ca nhiễm Covid-19 ở các nước láng giềng của chúng tôi vẫn còn cao", ông nói. "Chúng tôi không muốn hạ thấp sự bảo vệ của mình trước các biến thể mới".



Indonesia đã nới lỏng một số biện pháp hạn chế trong hôm 20/9, bao gồm cho phép các rạp chiếu phim mở cửa trở lại với công suất 50%, và trẻ em dưới 12 tuổi có thể đi cùng người lớn đến các trung tâm mua sắm ở những thành phố trên đảo Java.



Các tin tức đáng chú ý khác



- Theo trang thống kê Worldometers, thế giới đã ghi nhận tổng cộng 229,6 triệu ca nhiễm Covid-19, trong đó có hơn 4,7 triệu ca tử vong, tính đến rạng sáng 21/9 (giờ Việt Nam). Dù vậy, hơn 206,3 triệu bệnh nhân Covid-19 đã được chữa khỏi, và khoảng 2,4 tỷ người, chiếm 32% dân số thế giới, đã được tiêm đủ liều vắc xin.



- Theo Bộ trưởng Y tế Singapore Ong Ye Kung, khoảng 101.000 liều vắc xin Covid-19 được sản xuất bởi hãng Sinovac (Trung Quốc) đã được nước này tiếp nhận trong ngày 20/9.



- Chính phủ Malaysia dự kiến sẽ khôi phục các tuyến đi lại liên bang để kích thích ngành du lịch trong nước. Bên cạnh đó, du khách quốc tế nhập cảnh vào nước này từ ngày 21/9, nếu được chứng minh đã tiêm đủ liều vắc xin Covid-19, sẽ có thể đăng ký cách ly tại nơi cư trú trên một cổng thông tin mới của Bộ Y tế Malaysia.



- Theo Reuters, Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA) Mỹ có thể cấp phép tiêm liều bổ sung vắc xin Covid-19 của Pfizer cho các đối tượng người cao tuổi và người có nguy cơ cao ngay ở nước này muộn nhất là vào ngày 24/9 tới.