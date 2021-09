Ấn Độ phản ứng về thỏa thuận AUKUS

4 giờ trước Môi trường

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ 23/9 đến 24/9, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa to đến rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến 150 - 250mm/đợt, có nơi trên 300mm/đợt.