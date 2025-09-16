Ấn Độ, Mỹ nối lại đàm phán thương mại

Cuộc đàm phán lần này diễn ra tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ. Trợ lý Đại diện Thương mại Mỹ phụ trách khu vực Nam và Trung Á Brendan Lynch dẫn đầu đoàn đàm phán Mỹ; trong khi trưởng đoàn đàm phán Ấn Độ là Thư ký Đặc biệt của Bộ trưởng Công Thương, Rajesh Agrawal.

Trước đó, theo kế hoạch, vòng đàm phán này dự kiến ​​diễn ra từ ngày 25 đến 29/8 nhưng bị hoãn. Trong vài tháng qua, cả hai bên đã thảo luận một thỏa thuận thương mại tạm thời. Tiến độ đàm phán được cho là còn chậm do Ấn Độ lo ngại về yêu cầu của Mỹ về việc mở cửa ngành nông nghiệp và công nghiệp sữa. Đây là những lĩnh vực này vẫn nhạy cảm đối với Ấn Độ vì liên quan đến sinh kế cho của hàng trăm triệu người.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh Reuters

Ấn Độ và Mỹ khởi động các cuộc đàm phán về Hiệp định Thương mại Song phương (BTA) vào tháng 3 năm nay, với các tiêu chí công bằng, cân bằng và cùng có lợi. Hai nền kinh tế lớn nhất và thứ năm thế giới đặt mục tiêu hoàn thành giai đoạn đầu tiên của Hiệp định vào tháng 10-11/2025.

Tuy nhiên, hồi đầu tháng 8, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp mức thuế đối ứng 25% đối với hàng hóa Ấn Độ. Vài ngày sau, ông tiếp tục áp đặt thêm mức thuế 25% nữa, nâng tổng mức thuế đối với hàng hóa Ấn Độ lên 50%, với lý do quốc gia Nam Á tiếp tục nhập khẩu dầu thô của Nga. Mức thuế 50% có hiệu lực vào ngày 27/8.

Kể từ khi nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai hồi đầu năm 2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tái khẳng định lập trường của mình về nguyên tắc “có đi có lại” về thuế quan, nhấn mạnh rằng chính quyền của ông sẽ áp dụng mức thuế tương ứng với các quốc gia khác, bao gồm cả Ấn Độ, để “đảm bảo thương mại công bằng”.

Việc chính quyền Mỹ áp mức thuế kỷ lục lên hàng hóa Ấn Độ nhập khẩu đi kèm những lời chỉ trích của các quan chức Mỹ về thương mại giữa Ấn Độ và Nga đang đe dọa làm xói mòn quan hệ đối tác gần gũi giữa hai quốc gia.

Vòng đàm phán thương mại mới được kỳ vọng sẽ tìm ra giải pháp gỡ những nút thắt đang khiến hai bên chưa thể tìm được tiếng nói chung không chỉ trong lĩnh vực thương mại.