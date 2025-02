Ấn Độ liệu có quay lại chương trình Su-57 với Nga?

Nga và Ấn Độ có lịch sử quan hệ quốc phòng lâu dài, trong đó New Delhi từng hợp tác với Moscow trong chương trình máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm (FGFA) nhằm mục đích phát triển một biến thể của Su-57 phù hợp với yêu cầu của Ấn Độ. Tuy nhiên, đến năm 2018, New Delhi quyết định rút khỏi dự án FGFA với nhiều lý do bao gồm tình trạng chậm trễ, chi phí đội lên quá cao và vấn đề chuyển giao công nghệ. Kể từ đó, Ấn Độ đầu tư vào một số dự án nội địa, trong đó nổi lên là máy bay chiến đấu hạng trung tiên tiến thế hệ thứ năm (AMCA), song gần như không đạt được tiến bộ nào đáng kể. Mặt khác, tiêm kích hạng nhẹ thế hệ thứ tư Tejas của Ấn Độ đã thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 2001, sau Su-30 tới 11 năm, nhưng vẫn chưa thực sự hoàn thiện.

Trong bối cảnh địa chính trị ở khu vực và thế giới diễn biến phức tạp, không quân Ấn Độ nói riêng cũng cần được nâng cấp năng lực tác chiến. Chia sẻ với Bulgarian Military, cựu Tư lệnh không quân Ấn Độ Anil Chopra cho biết, chương trình AMCA liên tục bị lùi thời gian phát triển, đồng thời các đối thủ tiềm năng của New Delhi cũng triển khai trang bị tiêm kích thế hệ thứ năm buộc nước này phải tìm cách lấp đầy khoảng trống, tránh bị tụt hậu. Vì vậy, New Delhi hoàn toàn có thể cân nhắc đến Su-57. Theo ông, khả năng mua F-35 không được không quân Ấn Độ xem xét nghiêm túc do các yêu cầu khắt khe mà Mỹ áp đặt về cách sử dụng máy bay chiến đấu của mình. Ngược lại, không quân Ấn Độ từng bày tỏ lo ngại về việc chương trình Su-57 bị trì hoãn kéo dài, nhưng hiện mẫu máy bay này đã trải qua quá trình thử nghiệm chiến đấu khắc nghiệt nhất trong số ít tiêm kích thế hệ thứ năm trên thế giới.