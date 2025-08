Ấn Độ hồi hương bộ sưu tập đá quý gắn liền với xá lợi Đức Phật

Buổi lễ bàn giao và tiếp nhận bộ sưu tập này diễn ra tại Sân bay Quốc tế Indira Gandhi, thủ đô New Delhi ngày 31/7, do Bộ trưởng Văn hóa và Du lịch Ấn Độ Gajendra Singh Shekhawat chủ trì, cùng đại diện Liên đoàn Phật giáo Quốc tế. Điểm nhấn là nghi thức cầu nguyện truyền thống do Bộ trưởng Shekhawat thực hiện ngay sau khi đại diện nhà đấu giá Sotheby’s Hong Kong, Trung Quốc và Tập đoàn trang sức Ấn Độ Godrej Industries Group ký biên bản bàn giao.

Bộ trưởng Văn hóa và Du lịch Ấn Độ Gajendra Singh Shekhawat làm lễ tại buổi tiếp nhận những viên ngọc Piprahwa. Ảnh: ANI

Bộ sưu tập mang tên “Những viên ngọc Piprahwa của Đức Phật lịch sử” (Piprahwa Gems of the Historical Buddha) bao gồm nhiều loại đá quý như thạch anh tím, topaz, ngọc trai, garnet, pha lê, vỏ sò và các chi tiết trang sức bằng vàng. Năm 1898, William Claxton Peppe, một quản lý đồn điền người Anh khi khai quật bảo tháp Maurya niên đại thế kỷ III trước Công nguyên ở ngôi làng Piprahwa đã phát hiện các dấu tích được cho là Xá lợi Đức Phật Thích Ca cùng hàng trăm viên đá quý. Phần lớn trong số đó sau này được gia đình Peppe bảo quản, giữ gìn như tài sản riêng, chỉ một phần nhỏ từng được trưng bày tại Bảo tàng Anh.

Chiến dịch hồi hương bộ sưu tập đá quý này khởi động từ đầu năm 2025, khi Chính phủ Ấn Độ đe dọa khởi kiện nhà đấu giá Sotheby’s tại Hong Kong, Trung Quốc để ngăn chặn phiên đấu giá dự kiến diễn ra vào tháng 5. Trước sức ép pháp lý và ngoại giao, Sotheby’s hoãn phiên đấu giá, xúc tiến việc chuyển giao cho Bộ Văn hóa và Du lịch Ấn Độ và Tập đoàn trang sức Godrej Industries. Trên khía cạnh kinh tế, bộ sưu tập này từng được định giá khoảng 100 triệu đô la Hồng Kông (tương đương 13 triệu USD Mỹ).

Ngay sau buổi lễ, ban Tổ chức công bố kế hoạch trưng bày toàn bộ bộ sưu tập tại Bảo tàng Quốc gia Ấn Độ ở thủ đô New Delhi, trong khuôn khổ triển lãm “Di sản Phật giáo Ấn Độ”. Phòng triển lãm đặc biệt sẽ được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế với hệ thống kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng tối ưu. Các chuyên gia bảo tồn sẽ ứng dụng công nghệ bảo quản tiên tiến nhằm duy trì trạng thái nguyên thủy của hiện vật, đảm bảo an toàn lâu dài.

Bên cạnh đó, chuỗi hoạt động giáo dục tương tác dành cho học sinh, sinh viên và du khách quốc tế sẽ được triển khai song song. Các buổi giới thiệu và hội thảo chuyên đề giúp công chúng hiểu sâu hơn về giá trị lịch sử, văn hóa và tôn giáo của bộ sưu tập. Ban Tổ chức kỳ vọng chương trình sẽ thúc đẩy kết nối giữa du lịch văn hóa và du lịch tâm linh, gia tăng lượng khách đến các di tích Phật giáo của Ấn Độ, từ đó đóng góp vào sự phát triển kinh tế địa phương.

Chia sẻ trên mạng xã hội X, Thủ tướng Narendra Modi nhấn mạnh: “Hôm nay là một ngày lịch sử cho di sản văn hóa Ấn Độ. Sự trở về của bộ sưu tập Piprahwa Gems không chỉ làm tăng thêm niềm tự hào dân tộc, mà còn khẳng định cam kết của chúng ta trong việc bảo tồn giá trị tâm linh".

Sự kiện hồi hương bộ sưu tập “Những viên ngọc Piprahwa” không chỉ khẳng định vị thế quan trọng của Ấn Độ trên bản đồ di sản văn hóa thế giới, mà còn góp phần làm sâu sắc thêm bản sắc dân tộc thông qua việc trưng bày và giới thiệu những hiện vật có giá trị lịch sử - tôn giáo sâu sắc.