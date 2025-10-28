Ấn Độ gieo mây nhân tạo thành công, giúp giảm ô nhiễm không khí tại Delhi

Tình trạng ô nhiễm không khí tại New Delhi, Ấn Độ. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, sáng 28/10, chính quyền vùng lãnh thổ Delhi (Ấn Độ) đã thử nghiệm gieo mây thành công ở nhiều khu vực như Burari, Karol Bagh, Mayur Vihar và Bhojpur, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực giảm tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng đang bao trùm thành phố.

Giới chức địa phương cho biết máy bay xuất phát từ Kanpur đã thực hiện nhiệm vụ gieo mây bằng cách phun hỗn hợp bạc iodide và natri clorua vào các đám mây có độ ẩm từ 15-20%.