Ấn Độ đóng cửa 21 sân bay sau trận không kích vào Pakistan

Kể từ ngày xảy ra vụ thảm sát khiến 26 du khách thiệt mạng tại Kashmir vào tháng 4 vừa qua, quân đội Ấn Độ và Pakistan gần như giao tranh hàng ngày qua Đường kiểm soát (LoC).

Trước tình hình đó, Ấn Độ đã phải đóng cửa 21 sân bay trên khắp miền Bắc và Tây Bắc để đảm bảo an toàn. Sở cảnh sát Amritsar ông Shri Sirivennela cho biết: “Tất cả các sân bay đã bị niêm phong. Không ai được phép ra vào ngoại trừ nhân viên an ninh và nhân viên. Cho đến khi tình hình được kiểm soát, chúng tôi sẽ tuân theo các quyết định của chính quyền trung ương.”

Cảnh sát canh gác con đường đến Sân bay quốc tế Shri Guru Ram Das Ji ở ngoại ô Amritsar, Ấn Độ. Ảnh: CNN

Theo đó, tất cả các chuyến bay theo lịch trình trong khu vực đều sẽ bị ảnh hưởng. Nhiều hãng hàng không Ấn Độ và quốc tế đã ban hành khuyến cáo du lịch vào ngày 7/5 do liên quan đến việc hủy các chuyến bay đến và đi từ các điểm đến ở miền Bắc Ấn Độ, sau khi New Delhi tiến hành không kích vào Pakistan và khu vực Kashmir do Pakistan quản lý.

Các hãng hàng không khác cho biết họ đang định tuyến lại hoặc hủy các chuyến bay đến và đi từ châu Âu do căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan leo thang, với hơn 20 chuyến bay quốc tế phải chuyển hướng để tránh không phận Pakistan, theo dữ liệu của FlightRadar24.

Rạng sáng 7/5, Ấn Độ tiến hành loạt không kích tại 9 địa điểm nằm trong lãnh thổ Pakistan và khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát. New Delhi gọi cuộc không kích này là “Chiến dịch Sindoor”, nhằm đáp trả vụ tấn công đẫm máu hôm 22/4 tại thị trấn nghỉ dưỡng Pahalgam (ở khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát), khiến 26 người thiệt mạng, chủ yếu là công dân Ấn Độ.

Phía Pakistan cho biết đã có ít nhất 31 người thiệt mạng trong “Chiến dịch Sindoor” mà Ấn Độ phát động trong khi trước đó cuộc pháo kích của quân đội Pakistan qua Đường kiểm soát (LoC) đã khiến 12 người chết và 57 người bị thương.